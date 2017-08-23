В Волгограде открыли пункт сбора помощи ростовчанам, пострадавшим от пожара
Фонд социальной помощи студентам, попавшим в трудную ситуацию, открыл пункт сбора помощи жителям
Фонд социальной помощи студентам, попавшим в трудную ситуацию, открыл пункт сбора помощи жителям
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», пункт открылся после многочисленных звонков на горячую линию Фонда. Кроме Волгограда его создали также в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях, т.е. специально в близко расположенных к
«Помощь для пострадавших сможет принести любой желающий, она будет принята волонтерами, затем направлена в Ростов, — рассказала руководитель “СтудФонда” Анна Лапенко. — В свою очередь, в самом
В Волгограде штаб можно найти на улице Ленина, 25. Связаться с его представителем можно по следующему телефону: +7 (960)-887−42−22 (Ренат Анверович Булатов).
Пострадавшие от пожара нуждаются в одежде, обуви, спальных принадлежностях, спальных мешках, продуктах питания, воде, предметах личной гигиены, канцелярских принадлежностях.