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11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде открыли пункт сбора помощи ростовчанам, пострадавшим от пожара

Фонд социальной помощи студентам, попавшим в трудную ситуацию, открыл пункт сбора помощи жителям Ростова-на-Дону, пострадавшим от пожара.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», пункт открылся после многочисленных звонков на горячую линию Фонда. Кроме Волгограда его создали также в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях, т.е. специально в близко расположенных к Ростову-на-Дону регионах.

«Помощь для пострадавших сможет принести любой желающий, она будет принята волонтерами, затем направлена в Ростов, — рассказала руководитель “СтудФонда” Анна Лапенко. — В свою очередь, в самом Ростове-на-Дону мы усилим уже созданные штабы».

В Волгограде штаб можно найти на улице Ленина, 25. Связаться с его представителем можно по следующему телефону: +7 (960)-887−42−22 (Ренат Анверович Булатов).

Пострадавшие от пожара нуждаются в одежде, обуви, спальных принадлежностях, спальных мешках, продуктах питания, воде, предметах личной гигиены, канцелярских принадлежностях.

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