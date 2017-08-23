Из-за плотного движения в Красноярске расширят четыре дороги

В разных районах Красноярска для оптимизации движения расширят четыре дороги. Проезжую часть планируется увеличить на ул. Тотмина на участке от ул. Юшкова до ул. Гусарова, на участке от ул. Глинки до ул. Тамбовской, на противоположном шлюзе с ул. Мужества на ул. Шахтеров, а также на перекрестке ул. Краснодарской и ул. Воронова.