Из-за плотного движения в Красноярске расширят четыре дороги
На оптимизацию движения выделено 2 млн рублей.
На оптимизацию движения выделено 2 млн рублей.
В разных районах Красноярска для оптимизации движения расширят четыре дороги. Проезжую часть планируется увеличить на ул. Тотмина на участке от ул. Юшкова до ул. Гусарова, на участке от ул. Глинки до ул. Тамбовской, на противоположном шлюзе с ул. Мужества на ул. Шахтеров, а также на перекрестке ул. Краснодарской и ул. Воронова.
Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.
Подрядчика выберут на аукционе 4 сентября. Заказчиком проекта по расширению дорог стало МКУ УДИБ. Стоимость контракта начинается от 2,1 млн рублей. Деньги выделены из бюджета Красноярска. Подрядчику необходимо закончить работы до 30 октября 2017 года.
Как сообщил начальник отдела мониторинга
По мнению руководителя, с помощью организации дополнительных полос, правоповоротных шлюзов, расширения проезжей части скорость движения потока здесь должна значительно увеличиться, а длина заторов уменьшится на 25−50%.