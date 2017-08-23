Протоколы за нарушение закона «О тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские

Обязанность составлять протоколы за нарушение закона «О тишине» в Челябинской области передадут сотрудникам МВД — законопроект подготовили к первому чтению в среду, 23 августа, в ходе заседания комитета Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня этой работой занимаются должностные лица органов местного самоуправления — в среднем, в месяц в суды региона поступает около 300 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. В июне 2017 года правительство Челябинской области и МВД РФ подписали соглашение о передаче полномочий правоохранителям и освобождении от этих обязанностей чиновников. Однако в ходе доклада представитель ГУ МВД по Челябинской области Инна Сазонова высказала инициативу о том, чтобы все-таки оставить сам процесс составления протоколов за должностными лицами «без погон». Депутаты приняли предложение правоохранителей в штыки.

«У нас есть областной закон “О тишине”. МВД выдвинуло такие требования: поскольку это региональный закон, то мы можем составлять протоколы только тогда, когда будет заключено соглашение между правительством региона и федеральным министерством внутренних дел по передаче полномочий на эту работу. Но когда дело дошло до соглашения, они потребовали деньги за каждый составленный протокол. И область эти деньги выделила — более 4,3 млн рублей. То есть теперь это прямая задача полицейских! Деньги взяли? — Взяли. Я полагаю, не совсем правильно, что начинается перекладывание ответственности», — комментирует председатель комитета Анатолий Брагин.

В ходе обсуждения вопроса прозвучала инициатива о привлечении к этой работе общественных организаций, например, дружинников. В ближайшее время будет создана рабочая группа, депутаты обсудят все подробности и предложения совместно с представителями МВД и чиновниками. Однако Брагин подчеркнул, что уже в октябре 2017 года «забота о тишине» полностью ляжет на плечи полицейских.