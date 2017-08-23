Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Мэр Москвы назвал гениальной идею перенести столицу России
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
1070 годовщина независимости Индии
13:26 (мск), источник: dostup1.ru

Протоколы за нарушение закона «О тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские

На эти цели из регионального бюджета выделили 4,3 млн рублей.

Обязанность составлять протоколы за нарушение закона «О тишине» в Челябинской области передадут сотрудникам МВД — законопроект подготовили к первому чтению в среду, 23 августа, в ходе заседания комитета Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня этой работой занимаются должностные лица органов местного самоуправления — в среднем, в месяц в суды региона поступает около 300 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. В июне 2017 года правительство Челябинской области и МВД РФ подписали соглашение о передаче полномочий правоохранителям и освобождении от этих обязанностей чиновников. Однако в ходе доклада представитель ГУ МВД по Челябинской области Инна Сазонова высказала инициативу о том, чтобы все-таки оставить сам процесс составления протоколов за должностными лицами «без погон». Депутаты приняли предложение правоохранителей в штыки.

«У нас есть областной закон “О тишине”. МВД выдвинуло такие требования: поскольку это региональный закон, то мы можем составлять протоколы только тогда, когда будет заключено соглашение между правительством региона и федеральным министерством внутренних дел по передаче полномочий на эту работу. Но когда дело дошло до соглашения, они потребовали деньги за каждый составленный протокол. И область эти деньги выделила — более 4,3 млн рублей. То есть теперь это прямая задача полицейских! Деньги взяли? — Взяли. Я полагаю, не совсем правильно, что начинается перекладывание ответственности», — комментирует председатель комитета Анатолий Брагин.

В ходе обсуждения вопроса прозвучала инициатива о привлечении к этой работе общественных организаций, например, дружинников. В ближайшее время будет создана рабочая группа, депутаты обсудят все подробности и предложения совместно с представителями МВД и чиновниками. Однако Брагин подчеркнул, что уже в октябре 2017 года «забота о тишине» полностью ляжет на плечи полицейских.

Закон запрещает жителям Челябинской области шуметь — ремонтировать, включать громкую музыку, проводить погрузочно-разгрузочные работы и пр. — с 22.00 до 6.00 по будням и с 23.00 до 8.00 в выходные. За нарушение закона предусмотрены штрафы: от 1 до 5 тыс. рублей для физических, от 10 до 100 тыс. — для юридических лиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Дeвятилeтняя дeвочка второй раз пострадала от пeдофила в Кизильском районe
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь