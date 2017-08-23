Протоколы за нарушение закона «О тишине» на Южном Урале будут составлять полицейские
На эти цели из регионального бюджета выделили 4,3 млн рублей.
На эти цели из регионального бюджета выделили 4,3 млн рублей.
Обязанность составлять протоколы за нарушение закона «О тишине» в Челябинской области передадут сотрудникам МВД — законопроект подготовили к первому чтению в среду, 23 августа, в ходе заседания комитета Заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня этой работой занимаются должностные лица органов местного самоуправления — в среднем, в месяц в суды региона поступает около 300 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. В июне 2017 года правительство Челябинской области и МВД РФ подписали соглашение о передаче полномочий правоохранителям и освобождении от этих обязанностей чиновников. Однако в ходе доклада представитель ГУ МВД по Челябинской области Инна Сазонова высказала инициативу о том, чтобы
«У нас есть областной закон “О тишине”. МВД выдвинуло такие требования: поскольку это региональный закон, то мы можем составлять протоколы только тогда, когда будет заключено соглашение между правительством региона и федеральным министерством внутренних дел по передаче полномочий на эту работу. Но когда дело дошло до соглашения, они потребовали деньги за каждый составленный протокол. И область эти деньги выделила — более 4,3 млн рублей. То есть теперь это прямая задача полицейских! Деньги взяли? — Взяли. Я полагаю, не совсем правильно, что начинается перекладывание ответственности», — комментирует председатель комитета Анатолий Брагин.
В ходе обсуждения вопроса прозвучала инициатива о привлечении к этой работе общественных организаций, например, дружинников. В ближайшее время будет создана рабочая группа, депутаты обсудят все подробности и предложения совместно с представителями МВД и чиновниками. Однако Брагин подчеркнул, что уже в октябре 2017 года «забота о тишине» полностью ляжет на плечи полицейских.
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