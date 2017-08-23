Московские блогеры нашли в Челябинске дымящие трубы ЧТЗ

Авторы Интернет-проекта «Не Москва», которые колесят по России, анализируя рынки жилья в крупных городах, сделали в своём материале о Челябинске массу ошибок, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Первая же претензия к главному снимку материала — на фото изображен явно не Челябинск, а какой-то завод в горной местности.

Дальше блогеры не жалеют чёрных красок, но демонстрируют явно слабое знание особенностей разных отраслей промышленности — так один из участников проекта Рагим Джафаров пишет: «Жилые районы порадовали неплохими широкими дорогами, но это не очень интересно. Равно как и море хрущевок. Восторг, граничащий с ужасом, вызвали промышленные панорамы. Огромные корпуса и дымящие трубы Челябинского тракторного завода не могут оставить неподготовленного путешественника равнодушным. Промышленная мощь (Челябинск — один из главных промышленных центров России) угнетает и восхищает одновременно. Но в целом жить я бы тут не хотел, что ни говори — один из самых загрязненных городов России».

Остаётся только догадываться, где блогер увидел дымящие трубы ЧТЗ.

Кроме того, гостям не понравилось обилие панельных домов и хрущёвок в городе, а также алкомаркеты на каждом углу: «Про сами новостройки. Кажется, их были сотни. Одинаковые, уходящие в горизонт “панели” без инфраструктуры, благоустройства, детских площадок или хотя бы приличного асфальта. Тут особо говорить не о чем. Единственное, что всегда присутствовало в новостройках — алкогольный магазин. Вообще я нигде не видел такого количества алкомаркетов. Особенно популярна тут сеть “Красное и Белое”. По два магазина на один дом, если не на подъезд. В треугольнике Екатеринбург-Тюмень-Челябинск концентрация точек этой сети достигает какого-то предельно допустимого значения».