Два воронежских вуза вошли в международный репутационный рейтинг университетов
Ученые со всего мира высоко оценили преподавание в ВГУ и ВГТУ.
Ученые со всего мира высоко оценили преподавание в ВГУ и ВГТУ.
ВГУ и Воронежский технический университет (ВГТУ) вошли в международный репутационный рейтинг вузов (Round University Ranking). Рейтинг составили на основе опроса представителей мирового академического сообщества. Результаты опубликовали во вторник, 22 августа.
Ученые оценили качество преподавания и научной работы. В опросе участвовали 10 тыс. человек. В рейтинг вошли 764 вуза. ВГТУ занял 728 строчку, ВГУ оказался на 733-ей.
Лидером рейтинга стали Гарвардский университет. На второе место вышел Стэнфордский университет, третье занял Массачусетский технологический институт. Из российских вузов самую высокую строчку занял Московский госуниверситет (38 место), следом шли
В 2016 году ВГУ был единственным воронежским университетом, вошедшим в рейтинг, однако его позиции были выше (569 место). Тройка лидеров мирового рейтинга за год не изменилась. Среди российских вузов на первой позиции также был МГУ (45 место), вторую занимал Московский