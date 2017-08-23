Два воронежских вуза вошли в международный репутационный рейтинг университетов

Ученые оценили качество преподавания и научной работы. В опросе участвовали 10 тыс. человек. В рейтинг вошли 764 вуза. ВГТУ занял 728 строчку, ВГУ оказался на 733-ей.

В 2016 году ВГУ был единственным воронежским университетом, вошедшим в рейтинг, однако его позиции были выше (569 место). Тройка лидеров мирового рейтинга за год не изменилась. Среди российских вузов на первой позиции также был МГУ (45 место), вторую занимал Московский физико-технический институт (110), на третьей располагался Новосибирский госуниверситет (140).