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13:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

«Школьные базары» откроются еще в двух торговых центрах Канавинского района Нижнего Новгорода с 5 сентября

Время работы «Школьных базаров» комфортное, поскольку многие торговые центры открываются рано, а закрываются — поздно вечером.

Источник: РИА "Новости"

«Школьные базары» откроются еще в двух торговых центрах Канавинского района Нижнего Новгорода с 5 сентября.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, «Школьные базары» работают в районе уже с середины августа.

Согласно информации, продажа школьных принадлежностей и одежды осуществляется в торговых организациях Канавинского района города Нижнего Новгорода, в том числе в универмаге «Гордеевский» (ул. Гордеевская, 2); на рынке «Центральный» (ул. Чкалова, 4); в торговом центре «Лента» (ул. Московское шоссе, 30); в магазинах «Карусель» (ул. Московское шоссе, 122 и ул. Московское шоссе, д. 296-а); в магазинах «Ашан» (ТРЦ «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1), и магазин «Ашан» (ТРЦ «РИО», Московское шоссе, 12).

С 5 сентября школьные базары откроются в торгово-развлекательном центре «Седьмое небо» (ул. Бетанкура, 1) и торговом центре «Республика» (пл. Революции, д.9).

«Жителям Канавинского района и гостям нашего города предоставлено много возможностей для приобретения сопутствующих товаров для школы. Причем время работы “Школьных базаров” очень комфортное, поскольку многие торговые центры открываются рано, а закрываются — поздно вечером. Есть точки с круглосуточным графиком работы. Кроме того, в ТЦ везде имеются комфортабельные примерочные, оплата по безналичному расчету, сетевые системы скидок. Уверен, этот формат школьных базаров всегда будет востребован», — отметил начальник управления экономики администрации Эдуард Цветков.

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