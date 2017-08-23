Источник: РИА "Новости"

«Школьные базары» откроются еще в двух торговых центрах Канавинского района Нижнего Новгорода с 5 сентября.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, «Школьные базары» работают в районе уже с середины августа.

Согласно информации, продажа школьных принадлежностей и одежды осуществляется в торговых организациях Канавинского района города Нижнего Новгорода, в том числе в универмаге «Гордеевский» (ул. Гордеевская, 2); на рынке «Центральный» (ул. Чкалова, 4); в торговом центре «Лента» (ул. Московское шоссе, 30); в магазинах «Карусель» (ул. Московское шоссе, 122 и ул. Московское шоссе, д. 296-а); в магазинах «Ашан» (ТРЦ «Седьмое небо», ул. Бетанкура, 1), и магазин «Ашан» (ТРЦ «РИО», Московское шоссе, 12).

С 5 сентября школьные базары откроются в торгово-развлекательном центре «Седьмое небо» (ул. Бетанкура, 1) и торговом центре «Республика» (пл. Революции, д.9).