Грустному челябинцу предлагают переехать на Волгу
Жители Челябинска активно обсуждают пост со снимками грустного незнакомца.
Жители Челябинска активно обсуждают пост со снимками грустного незнакомца.
Напомним, сообщение накануне разместил на своей странице в социальной сети фотограф Константин Дубчак, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Мужчина, представившийся Андреем Леонидовичем, попросил сфотографировать его и опубликовать кадры, надеясь, что по ним его
«Я просто выполнил просьбу обратившегося ко мне ласково человека. Мне предлагают помощь для него. А мне теперь нужна помощь чтобы найти его повторно. Кто живет в тех местах присмотритесь. А я поищу его в парке им. Пушкина», — написал на своей странице Константин Дубчак.
Многие выразили готовность помочь, в том числе и с жильем. Причем и за пределами Челябинска.
«Могу предоставить ему частный дом в поселке городского типа Криуши в Ульяновской области. Дом находится на берегу реки Волга, в 300 метрах. В доме есть все удобства. Он сейчас пустует. Предложите», — комментирует Дмитрий Чепурной.
«Может
«Ребята, если есть кто из Челябинска, занесите мужику хоть поесть чего. Жалко его, я бы и сам занес, но мне из Минска
Нашлись и те, кто заявил, что узнал мужчину:
«Этот мужчина живет на улице Степана Разина 10а, работает на парковке, плюс есть жена и сын (если это его, правда) и собачка даже есть!», — утверждает Лидусик Микишева.
Однако сама просьба и судьба грустного незнакомца вызвала неоднозначные отклики у пользователей.
«Вроде доходчиво все написано, человек не потерялся и не страдает амнезией, он одинок и морально подавлен, потому что никому не нужен, а эта просьба — надежда на чудо, что
«Друзья, вам не кажется странным жалеть великовозрастного, но далеко еще не старого и дряхлого мужчину, у которого руки и ноги на месте и голова на плечах тоже? В этом мире все сбалансировано — если ты никому не нужен, значит никто не нужен тебе! Любой человек несет ответственность за все, что происходит в его жизни, так как сам создал все своими мыслями и действиями. Вы ему хозяев новых ищете, как потерявшемуся котику? Ему не жалость ваша нужна, а «волшебный пендаль» — уверена Вера Фаст.
«Человек обратился за помощью. Не за жалостью. Он тоскует. Попросил конкретных действий — сфоткать и выложить в сеть. Соскучился, может, по старым близким, по близости
Ситуация вызвала большой ажиотаж в челябинских сообществах в социальных сетях. К посвященным ей сообщениям продолжают постоянно поступать новые комментарии.