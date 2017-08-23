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13:42 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Грустному челябинцу предлагают переехать на Волгу

Жители Челябинска активно обсуждают пост со снимками грустного незнакомца.

Напомним, сообщение накануне разместил на своей странице в социальной сети фотограф Константин Дубчак, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мужчина, представившийся Андреем Леонидовичем, попросил сфотографировать его и опубликовать кадры, надеясь, что по ним его кто-нибудь узнает. История вызвала большой отклик в интернете — ее репост сделали на своих страницах более четырех тысяч человек. Сейчас Константин пытается вновь отыскать героя своих фото.

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«Я просто выполнил просьбу обратившегося ко мне ласково человека. Мне предлагают помощь для него. А мне теперь нужна помощь чтобы найти его повторно. Кто живет в тех местах присмотритесь. А я поищу его в парке им. Пушкина», — написал на своей странице Константин Дубчак.

Многие выразили готовность помочь, в том числе и с жильем. Причем и за пределами Челябинска.

«Могу предоставить ему частный дом в поселке городского типа Криуши в Ульяновской области. Дом находится на берегу реки Волга, в 300 метрах. В доме есть все удобства. Он сейчас пустует. Предложите», — комментирует Дмитрий Чепурной.

«Может какую-то помощь ему организовать? Куда-то может на работу пристроить, дворником или еще может куда», — предлагает Ангелина Фильчакова.

«Ребята, если есть кто из Челябинска, занесите мужику хоть поесть чего. Жалко его, я бы и сам занес, но мне из Минска как-то далековато будет», — пишет Кирилл Рей.

Нашлись и те, кто заявил, что узнал мужчину:

«Этот мужчина живет на улице Степана Разина 10а, работает на парковке, плюс есть жена и сын (если это его, правда) и собачка даже есть!», — утверждает Лидусик Микишева.

Однако сама просьба и судьба грустного незнакомца вызвала неоднозначные отклики у пользователей.

«Вроде доходчиво все написано, человек не потерялся и не страдает амнезией, он одинок и морально подавлен, потому что никому не нужен, а эта просьба — надежда на чудо, что кто-то его увидит, вспомнит, может быть кому то он все-таки нужен в этом мире, и может быть ему помогут вернуться к нормальной жизни», — отмечает Наталья Дайлис.

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«Друзья, вам не кажется странным жалеть великовозрастного, но далеко еще не старого и дряхлого мужчину, у которого руки и ноги на месте и голова на плечах тоже? В этом мире все сбалансировано — если ты никому не нужен, значит никто не нужен тебе! Любой человек несет ответственность за все, что происходит в его жизни, так как сам создал все своими мыслями и действиями. Вы ему хозяев новых ищете, как потерявшемуся котику? Ему не жалость ваша нужна, а «волшебный пендаль» — уверена Вера Фаст.

«Человек обратился за помощью. Не за жалостью. Он тоскует. Попросил конкретных действий — сфоткать и выложить в сеть. Соскучился, может, по старым близким, по близости какой-то. Тоскует, в общем, имеет же право? Может, кризис у него, я так вижу. Вера, вам самой его жаль? Лично я сочувствую, вроде как немного понимаю, но не с жалостью, а с уважением. А для вас это выглядит жалко? Интересный вопрос, каждый по-своему воспринимает. А он попросил всего лишь сфоткать», — отвечает Наталья Белоусова.

Ситуация вызвала большой ажиотаж в челябинских сообществах в социальных сетях. К посвященным ей сообщениям продолжают постоянно поступать новые комментарии.

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