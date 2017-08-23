Погода в Уфе на сентябрь 2017: солнечно и дождливо

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Уфимцы рассчитывают на благосклонность погоды, которая в начале лета подпортила настроение. Однако на сентябрь делать ставки не стоит. По предварительным данным, осень заявит о себе сразу же. Уже 2 сентября в Уфе ожидаются дожди, которые продлятся как минимум две недели. А вот температура воздуха задержится на отметке +20 градусов.

По данным портала «Гисметео», ночью столбики термометров будут падать до +11 градусов, а днем воздух снова прогреется до 18−20 градусов.