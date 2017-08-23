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13:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Уфе на сентябрь 2017: солнечно и дождливо

Опубликован предварительный прогноз на первый месяц осени.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 70% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

Уфимцы рассчитывают на благосклонность погоды, которая в начале лета подпортила настроение. Однако на сентябрь делать ставки не стоит. По предварительным данным, осень заявит о себе сразу же. Уже 2 сентября в Уфе ожидаются дожди, которые продлятся как минимум две недели. А вот температура воздуха задержится на отметке +20 градусов.

По данным портала «Гисметео», ночью столбики термометров будут падать до +11 градусов, а днем воздух снова прогреется до 18−20 градусов.

По предварительным данным, бабье лето в Уфе наступит во второй половине сентября. Продлится теплая пора около трех дней. А вот после 15 числа характер погоды резко изменится. Температура воздуха днем опустится до +10 градусов и снова польют дожди. Так что теплые вещи, резиновые сапоги и зонты лучше держать наготове, так как сюрпризы погоды еще никто не отменял.

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