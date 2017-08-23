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13:53 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев будут предупреждать о прослушке телефонных разговоров

В Казахстане ведется масштабная работа по реформированию уголовного процесса. По информации судьи Верховного суда Ербола Рахимбекова, фактически она систематизирована в шесть основных приоритетов.

Источник: Nur.kz

Он отметил, что они определены с учетом международного опыта и особенностей нашей правовой системы. Эти подходы уже одобрены главой государства и находятся на этапе внедрения.

Первое. В целях повышения уровня защиты прав граждан, предлагается расширить перечень оснований, по которым не применяется мера пресечения в виде содержания под стражей. В первую очередь — по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Однако, это не должно касаться ОПГ и преступных сообществ.

Второе. Планируется сократить срок доставления задержанного в суд для избрания меры пресечения до 48 часов, разрешив использования предусмотренного Конституцией предельного 72-часового срока только в исключительных случаях (перечень таких случаев должен быть четко определен законодательно).

Это необходимо для снижения рисков использования задержания как средства давления и принуждения для сбора доказательств, подкрепляющих обвинение.

Третье. На примере Германии предложена норма, предусматривающая обязательное уведомление лиц о проведенных в отношении них негласных следственных действиях органами досудебного расследования. Суть заключается в том, что каким бы ни был исход расследования, гражданину в обязательном порядке сообщают о негласных мероприятиях, проведенных в отношении него в процессе расследования.

Среди них, к примеру, прослушивание телефонных разговоров. Это делается для того, чтобы гражданин мог, при желании, обжаловать обоснованность подобных действий.

Это позволит исключить практику сбора правоохранительными органами материалов, выходящих за пределы расследуемого деяния и необходимо для исключения случаев, когда правоохранительные органы, не находя доказательств вины по расследуемому событию, начинают попутно искать улики по любым другим, относящимся к данному лицу, действиям, с целью привлечения его к ответственности каким бы то ни было способом.

Четвертое. Возвращаясь к опыту других стран, в частности Великобритании и США, предлагается наделить адвокатов более широкими правами по сбору доказательств, включая непосредственное обращение в суд с ходатайством о производстве необходимых следственных действий.

При этом в УПК будет определено, какие действия по сбору доказательств для адвокатов недопустимы (например, негласные следственные действия), а на какие должна быть получена санкция следственного судьи. Речь идет о действиях, когда сбор доказательств сопряжен со вторжением в частную жизнь граждан и ограничением их конституционных прав.

Пятое. На сегодняшний день производство по малозначительным уголовным правонарушениям в нашей стране на всех стадиях во многом является аналогичным полноценному уголовному судопроизводству по сложным делам, то есть необоснованно усложнено и заволокичено.

Для исправления данной ситуации планируются меры по упрощению производства по уголовным проступкам, очевидным и преступлениям небольшой тяжести, включая введение приказного производства, то есть максимально упрощенной формы судопроизводства, созданной на основе Европейской практики, в частности Эстонии.

Шестое. Предлагается дальнейшее расширение сферы судебного контроля, прежде всего в форме санкционирования процессуальных действий правоограничительного характера, включая негласные следственные действия.

При этом все специальные оперативно-розыскные мероприятия, сопряженные с ограничением конституционных прав граждан, будут законодательно переведены в категорию негласных следственных действий (например, негласное прослушивание, оперативное проникновение в жилые помещения), написал Рахимбеков на своей странице в Facebook.

В настоящее время Рабочей группой, куда входят и представители от Верховного Суда, ведется разработка законопроекта, охватывающего все эти подходы. В дальнейшем он будет презентован широкой общественности.

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