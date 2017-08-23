Жители Иркутска подписались под обращением о проблеме благоустройства бульвара Постышева

— На сегодняшний день земельный участок находится в муниципальной собственности. Но так было не всегда. Ранее свои права на землю заявляла компания ООО «ФСК «Лидер», которой даже удалось зарегистрировать на участке некий объект капитального строительства. Однако никто из местных жителей никаких строений на данной территории никогда не видел. Кроме этого, руководитель компании обращался с предложением построить здесь высотное здание, хотя по градостроительной документации это рекреационная зона. Ничего, кроме парка или сквера, на бульваре Постышева быть не может. Тем не менее, у предпринимателя другая позиция. Он обратился в суд и пытается оспорить право провести благоустройство данной площадки. Возникает ситуация, при которой

смутные притязания предпринимателя могут помешать реализации грандиозного проекта, — подчеркнула чиновница.