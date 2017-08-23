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16:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутска подписались под обращением о проблеме благоустройства бульвара Постышева

Около тысячи человек просят главу города и депутатов Думы вмешаться в ситуацию со строительной компанией.

ООО «ФСК «Лидер» мешает благоустройству бульвара Постышева в Иркутске. Жители областного центра собрали около тысячи подписей под обращением к мэру города Дмитрию Бердникову и депутатам городской Думы с просьбой вмешаться в ситуацию, заявила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

— На сегодняшний день земельный участок находится в муниципальной собственности. Но так было не всегда. Ранее свои права на землю заявляла компания ООО «ФСК «Лидер», которой даже удалось зарегистрировать на участке некий объект капитального строительства. Однако никто из местных жителей никаких строений на данной территории никогда не видел. Кроме этого, руководитель компании обращался с предложением построить здесь высотное здание, хотя по градостроительной документации это рекреационная зона. Ничего, кроме парка или сквера, на бульваре Постышева быть не может. Тем не менее, у предпринимателя другая позиция. Он обратился в суд и пытается оспорить право провести благоустройство данной площадки. Возникает ситуация, при которой
смутные притязания предпринимателя могут помешать реализации грандиозного проекта, — подчеркнула чиновница.

Напомним, что бульвар Постышева вошел в перечень общественных пространств, которые на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов благоустраивают в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме этого, в ходе интернет голосования, которое проходило в апреле текущего года, более 30 тысяч иркутян проголосовали за его благоустройство.

В рамках разработки проекта были проведены обсуждения с жителями, совместно определены виды и объемы предполагаемых работ. Здесь планируют отремонтировать лестницу, провести дополнительное озеленение, установить кованные часы, разместить детские и спортивные зоны, круглогодичную горку для тюбинга, оборудовать парковку. Планируется, что по результатам аукциона к работам приступят уже в начале сентября.

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