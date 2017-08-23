Новосибирские ученые создали коктейли на замену антибиотикам
Новосибирские ученые разрабатывают терапевтические препараты бактериофагов нового поколения и коктейли из них. Новое лекарство должно стать мягкой и безопасной альтернативой антибиотикам.
Новосибирские ученые разрабатывают терапевтические препараты бактериофагов нового поколения и коктейли из них. Новое лекарство должно стать мягкой и безопасной альтернативой антибиотикам.
В 2015 году в мире обнаружили бактерию, устойчивую к колистину — антибиотику последнего ряда спасения. А в прошлом году медики выявили пациентку с бактерией, обладающей множественной устойчивостью к антибиотикам.
В связи с этим ученые предлагают использовать не антибиотики, а бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии, но не заражают клетки человека. Их начали применять еще в довоенном СССР. По оценкам ученых, на земле существует примерно 10 в 31 степени бактериофагов.
— Каждый бактериофаг в среднем имеет размер около 50 нанометров, если выстроить из них линию, то она пролетит мимо ближайшей звезды Альфа Центавры и достигнет звездного скопления Плеяды, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».
В последние годы ученым Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН удалось выделить новые бактериофаги как против традиционных патогенов, так и против недавно распространившихся возбудителей инфекций. В частности, с их помощью уже удается уберечь больных с синдромом диабетической стопы от ампутации. Помимо этого у новосибирских ученых появился положительный опыт и при лечении заболеваний органов дыхания, сложных генитальных инфекций, инфекций ЖКТ, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями.
Исследователи утверждают, что современные препараты на основе бактериофагов появятся в продаже уже к 2025 году.