Новосибирские ученые создали коктейли на замену антибиотикам

В 2015 году в мире обнаружили бактерию, устойчивую к колистину — антибиотику последнего ряда спасения. А в прошлом году медики выявили пациентку с бактерией, обладающей множественной устойчивостью к антибиотикам.

В связи с этим ученые предлагают использовать не антибиотики, а бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии, но не заражают клетки человека. Их начали применять еще в довоенном СССР. По оценкам ученых, на земле существует примерно 10 в 31 степени бактериофагов.

— Каждый бактериофаг в среднем имеет размер около 50 нанометров, если выстроить из них линию, то она пролетит мимо ближайшей звезды Альфа Центавры и достигнет звездного скопления Плеяды, — сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

В последние годы ученым Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН удалось выделить новые бактериофаги как против традиционных патогенов, так и против недавно распространившихся возбудителей инфекций. В частности, с их помощью уже удается уберечь больных с синдромом диабетической стопы от ампутации. Помимо этого у новосибирских ученых появился положительный опыт и при лечении заболеваний органов дыхания, сложных генитальных инфекций, инфекций ЖКТ, вызванных антибиотикоустойчивыми бактериями.