Двор — один на всех. Жители домов в Перми объединяются ради комфорта

У кого-то есть маленькие дети, и для таких семей самое главное — площадка с горками, качелями и песочницей. Для других пермяков важней, чтобы ребёнок школьного возраста мог играть в футбол прямо под окном, а не бегать на площадку в соседний микрорайон. Ну, а для кого-то важней всего стоянка для личного автомобиля прямо у подъезда. Как быть, если места около дома мало?

Две заявки.

В этом году пермские дворы преображаются благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Узнав о ней, собственники квартир дома № 7 по улице Елькина и № 25 по улице Краснофлотской провели собрания, обсудили, что им нужно во дворе, составили заявки и направили на рассмотрение в администрацию Свердловского района. Представляя интересы жильцов, депутат Пермской городской думы Наталья Мельник предложила обе заявки объединить в один большой проект, так как придомовые территории этих домов составляют общий двор. Идея получила одобрение городских властей, и на благоустройство двора выделили более 7 млн рублей.

«Это оказалось правильным решением. Наш дом очень большой. В нём живёт много семей с детьми, люди среднего возраста, молодёжь и пенсионеры. Потому мы хотели, чтобы во дворе были зоны отдыха для людей всех возрастов, — рассказывает член совета дома № 7 по улице Елькина Елена Вотинова. — Теперь, объединившись, все получат то, что хотели. Уже сейчас в нашем общем дворе расширили и привели в порядок парковочные места, обозначили пешеходные дорожки, сделали хорошие тротуары и установили новую песочницу. Только что заасфальтировали спортивную площадку, на которой летом дети будут играть в волейбол, баскетбол и теннис. Зимой будем её заливать для катания на коньках и игры в хоккей».

Во дворе сделают ещё одну спортплощадку с современными силовыми тренажёрами, обустроят отдельную зелёную зону для пожилых людей, которым хочется просто посидеть в уютном месте. Кстати, на придомовой территории уже оборудована хорошая детская площадка с горкой и верёвочными мостиками. А ещё тут есть наследие советских времён — старинные железные качели и карусели, которые жильцы решили сохранить во дворе.

В двух домах живут почти две тысячи человек, и проект благоустройства учитывает интересы каждого. Например, среди жильцов есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Они месяцами не выходят на улицу, потому что сложно выехать из подъезда. Теперь для них и молодых мам с колясками оборудовали удобные спуски с тротуаров.

«Это очень хорошо, когда жильцам соседних домов удаётся договориться. К концу августа двор полностью благоустроим, и он перейдёт под ответ­ственность жильцов. Теперь от них будет зависеть, сколько прослужит новое оборудование», — говорит Наталья Мельник.

Пешеходные магистрали.

Также системно к благоус­тройству двора подошли жильцы домов № 34, 36 и 38 по улице Солдатова и двух домов Серебрянского проезда. Сейчас жильцы с интересом наблюдают за изменениями на придомовых территориях. Там, где 20 лет стояла заброшенная хоккейная коробка, уже через неделю-другую мальчишки начнут играть в футбол. Рядом вот-вот будет готова спортплощадка, предназначенная для игры в волейбол и баскетбол. А неподалёку от неё разместят игровую зону для малышей и комплекс силовых тренажёров.

«Особенность нашего двора в том, что через него проходят, можно сказать, пешеходные магистрали микрорайона. Мимо наших домов ежедневно бегут на работу и обратно сотни сотрудников завода “Моторостроитель”. В другом направлении идут в школы со всей округи учащиеся из ближайших кварталов, а родители водят в детские сады малышей. За много лет они протоптали через наш двор тропинки, которые мы попросили заасфальтировать. Хотим, чтобы всем было удобно», — говорит член совета дома № 38 по улице Солдатова Зинаида Астахова.

Делаем город лучше.

Этим летом в Перми ремонтируют десятки дворов. Часто жильцы просят помочь решить локальные проблемы. Например, подремонтировать имеющиеся детские площадки или тротуар, провести озеленение, поменять асфальт на придомовой территории.

«Обратились жильцы дома № 16 по улице Героев Хасана. Он по­строен в середине прошлого века, и с тех пор двор своего облика не менял. Ещё в июле он представлял из себя одну большую лужу. Жильцы по­просили обустроить тротуары с пандусами, сделать и засеять травой газоны. Всё это уже выполнено, а в ближайшее время актив дома и подрядная организация нанесут финальный штрих — высадят живые изгороди. Всего в моём депутатском округе 7 микрорайонов, и мы постарались, чтобы в каждом из них этим летом благоустроили дворы», — сказал депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров.