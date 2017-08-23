Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
14:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

Двор — один на всех. Жители домов в Перми объединяются ради комфорта

Многим хочется, чтобы двор был уютным и комфортным. Но каждый по-своему представляет, как такой двор должен выглядеть.

У кого-то есть маленькие дети, и для таких семей самое главное — площадка с горками, качелями и песочницей. Для других пермяков важней, чтобы ребёнок школьного возраста мог играть в футбол прямо под окном, а не бегать на площадку в соседний микрорайон. Ну, а для кого-то важней всего стоянка для личного автомобиля прямо у подъезда. Как быть, если места около дома мало?

Две заявки.

В этом году пермские дворы преображаются благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Узнав о ней, собственники квартир дома № 7 по улице Елькина и № 25 по улице Краснофлотской провели собрания, обсудили, что им нужно во дворе, составили заявки и направили на рассмотрение в администрацию Свердловского района. Представляя интересы жильцов, депутат Пермской городской думы Наталья Мельник предложила обе заявки объединить в один большой проект, так как придомовые территории этих домов составляют общий двор. Идея получила одобрение городских властей, и на благоустройство двора выделили более 7 млн рублей.

«Это оказалось правильным решением. Наш дом очень большой. В нём живёт много семей с детьми, люди среднего возраста, молодёжь и пенсионеры. Потому мы хотели, чтобы во дворе были зоны отдыха для людей всех возрастов, — рассказывает член совета дома № 7 по улице Елькина Елена Вотинова. — Теперь, объединившись, все получат то, что хотели. Уже сейчас в нашем общем дворе расширили и привели в порядок парковочные места, обозначили пешеходные дорожки, сделали хорошие тротуары и установили новую песочницу. Только что заасфальтировали спортивную площадку, на которой летом дети будут играть в волейбол, баскетбол и теннис. Зимой будем её заливать для катания на коньках и игры в хоккей».

Во дворе сделают ещё одну спортплощадку с современными силовыми тренажёрами, обустроят отдельную зелёную зону для пожилых людей, которым хочется просто посидеть в уютном месте. Кстати, на придомовой территории уже оборудована хорошая детская площадка с горкой и верёвочными мостиками. А ещё тут есть наследие советских времён — старинные железные качели и карусели, которые жильцы решили сохранить во дворе.

В двух домах живут почти две тысячи человек, и проект благоустройства учитывает интересы каждого. Например, среди жильцов есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Они месяцами не выходят на улицу, потому что сложно выехать из подъезда. Теперь для них и молодых мам с колясками оборудовали удобные спуски с тротуаров.

«Это очень хорошо, когда жильцам соседних домов удаётся договориться. К концу августа двор полностью благоустроим, и он перейдёт под ответ­ственность жильцов. Теперь от них будет зависеть, сколько прослужит новое оборудование», — говорит Наталья Мельник.

Пешеходные магистрали.

Также системно к благоус­тройству двора подошли жильцы домов № 34, 36 и 38 по улице Солдатова и двух домов Серебрянского проезда. Сейчас жильцы с интересом наблюдают за изменениями на придомовых территориях. Там, где 20 лет стояла заброшенная хоккейная коробка, уже через неделю-другую мальчишки начнут играть в футбол. Рядом вот-вот будет готова спортплощадка, предназначенная для игры в волейбол и баскетбол. А неподалёку от неё разместят игровую зону для малышей и комплекс силовых тренажёров.

«Особенность нашего двора в том, что через него проходят, можно сказать, пешеходные магистрали микрорайона. Мимо наших домов ежедневно бегут на работу и обратно сотни сотрудников завода “Моторостроитель”. В другом направлении идут в школы со всей округи учащиеся из ближайших кварталов, а родители водят в детские сады малышей. За много лет они протоптали через наш двор тропинки, которые мы попросили заасфальтировать. Хотим, чтобы всем было удобно», — говорит член совета дома № 38 по улице Солдатова Зинаида Астахова.

Делаем город лучше.

Этим летом в Перми ремонтируют десятки дворов. Часто жильцы просят помочь решить локальные проблемы. Например, подремонтировать имеющиеся детские площадки или тротуар, провести озеленение, поменять асфальт на придомовой территории.

«Обратились жильцы дома № 16 по улице Героев Хасана. Он по­строен в середине прошлого века, и с тех пор двор своего облика не менял. Ещё в июле он представлял из себя одну большую лужу. Жильцы по­просили обустроить тротуары с пандусами, сделать и засеять травой газоны. Всё это уже выполнено, а в ближайшее время актив дома и подрядная организация нанесут финальный штрих — высадят живые изгороди. Всего в моём депутатском округе 7 микрорайонов, и мы постарались, чтобы в каждом из них этим летом благоустроили дворы», — сказал депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров.

Такого массового благоус­тройства дворов и придомовых территорий в краевой столице не было много лет. Но даже те пермяки, что пока не успели подать заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», могут сделать свой город лучше с помощью портала «Управляем вместе». Его создали по инициативе исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова, чтобы все желающие могли сообщать о любых проблемах в благоустройстве города. Активное участие горожан помогает устранять недостатки в короткий срок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь