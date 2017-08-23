В Омской области запретили шашлыки на природе
Любители пикников могут заразить кабанов африканской чумой свиней.
Любители пикников могут заразить кабанов африканской чумой свиней.
В Омскую область вновь вернулся запрет на шашлыки. Если в начале лета их нельзя было жарить, чтобы не спровоцировать пожар, то теперь шашлыки оказались вне закона
Главное управление лесного хозяйства Омской области рассказало омичам, что нужно делать, чтобы не занести вирус в дикую природу: не есть в лесу пищу из свинины, не оставлять на земле остатки пищи, продезинфицировать все свои вещи. Тем, кто наткнулся на туши павших кабанов, следует звонить в Главное управление ветеринарии (53−46−79).
Если африканской чумой заболеют дикие кабаны, то вирус будет циркулировать в лесах десятилетиями и периодически заражать домашних свиней.