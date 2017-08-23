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13:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области запретили шашлыки на природе

Любители пикников могут заразить кабанов африканской чумой свиней.

В Омскую область вновь вернулся запрет на шашлыки. Если в начале лета их нельзя было жарить, чтобы не спровоцировать пожар, то теперь шашлыки оказались вне закона из-за вспышки африканской чумы свиней.

Главное управление лесного хозяйства Омской области рассказало омичам, что нужно делать, чтобы не занести вирус в дикую природу: не есть в лесу пищу из свинины, не оставлять на земле остатки пищи, продезинфицировать все свои вещи. Тем, кто наткнулся на туши павших кабанов, следует звонить в Главное управление ветеринарии (53−46−79).

Если африканской чумой заболеют дикие кабаны, то вирус будет циркулировать в лесах десятилетиями и периодически заражать домашних свиней.

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