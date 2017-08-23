Аэропорт «Симферополь» планирует принять в этом году 5 млн пассажиров

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в июле общий пассажиропоток в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 1,4%, однако это снижение руководитель аэропорта считает несущественным. Плаксин уверен, что по итогам года количество перевезенных пассажиров будет не ниже прошлогоднего показателя.

«То небольшое падение и погрешность в полтора процента, которая сейчас есть, существенно не влияет на общий пассажиропоток. Мы и в этом году планируем обслужить не менее 5 млн человек, мы уверенно идем к достижению этих цифр, — сообщил Плаксин. — Интерес россиян к Крыму не утрачен, он по-прежнему стабилен».