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14:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первоуральцы массово меняют пол в паспортном столе

Грядет проверка.

Источник: УралИнформБюро

Житель Первоуральска Ринат Лукманов оказался не единственным в городе, кому сменили пол в паспортном столе.

«Сегодня ходил в паспортный стол. Рядом со мной стояли две женщины, у которых в графе пол стояло “мужской”. Одна из женщин вообще получила полупустой паспорт, в нем даже отчества не было», — пояснил Лукманов.

Молодому человеку пообещали выдать новый документ через 10 дней.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «Уралинформбюро» рассказали, что будут разбираться, по какой причине произошла ошибка.

«Приносим свои извинения всем гражданам, которые в этой неприятной ситуации потеряли свое время и вынуждены восстанавливать документы», — добавили в пресс-службе полицейского главка.

Стоит напомнить, что Ринат Лукманов получил паспорт, где указано «женский» в графе пол, на днях. 20-летний юноша не сразу заметил ошибку. Он успел получить с документом полис ОМС, а также сходил в больницу.

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