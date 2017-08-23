Первоуральцы массово меняют пол в паспортном столе
Грядет проверка.
Грядет проверка.
Житель Первоуральска Ринат Лукманов оказался не единственным в городе, кому сменили пол в паспортном столе.
«Сегодня ходил в паспортный стол. Рядом со мной стояли две женщины, у которых в графе пол стояло “мужской”. Одна из женщин вообще получила полупустой паспорт, в нем даже отчества не было», — пояснил Лукманов.
Молодому человеку пообещали выдать новый документ через 10 дней.
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«Приносим свои извинения всем гражданам, которые в этой неприятной ситуации потеряли свое время и вынуждены восстанавливать документы», — добавили в
Стоит напомнить, что Ринат Лукманов получил паспорт, где указано «женский» в графе пол, на днях. 20-летний юноша не сразу заметил ошибку. Он успел получить с документом полис ОМС, а также сходил в больницу.