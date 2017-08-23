Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
1070 годовщина независимости Индии
14:11 (мск), источник: PROUFU.ru

Пропавший 2 месяца назад солдат из Башкирии отсиживался дома у сослуживца

Динис Буляков, контрактник из Учалов, пропавший на службе, нашелся. Об этом рассказала ProUfu.ru сестра солдата, Гузель.

Напомним, в июне Динис, проходящий воинскую службу в Екатеринбурге, находился дома, в Учалах. В этом время к нему пришли двое его сослуживцев — как они объяснили, им необходимо забрать Диниса и доставить в часть. После того, как его увели, всякая связь с контрактником пропала, до недавнего времени его никто больше не видел. Родные ездили в Екатеринбург — ходили к начальству части. Там сказали, что Динис подписал рапорт об увольнении и больше его не видели. Также в части родным «посоветовали» не распространятся о пропаже — сказали, что сам его найдут. Тем не менее семья пропавшего обратилась в полицию, к поисковикам-волонтерам и в СМИ.

Как выяснилось, Динис все это время был недалеко.

«Брат нашелся, мы его забрали. Он все время, почти два месяца, у сослуживца жил, там, в Екатеринбурге. Отсиживался. Нам объяснил, что не смог вернутся, потому что потерял документы. Почему не позвонил и не предупредил — не ясно. Вроде бы ничего криминального не совершал, но полиция все же хочет с ним увидеться. Он же говорит, что пока документы новые не сделает, к участковому не пойдет, так что не знаю, все ли у него там законно. Главное, что нашелся», — рассказала Гузель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Уфа» совершила уникальный трансфер, продав киберфутболиста
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь