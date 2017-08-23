Пропавший 2 месяца назад солдат из Башкирии отсиживался дома у сослуживца
Динис Буляков, контрактник из Учалов, пропавший на службе, нашелся. Об этом рассказала ProUfu.ru сестра солдата, Гузель.
Динис Буляков, контрактник из Учалов, пропавший на службе, нашелся. Об этом рассказала ProUfu.ru сестра солдата, Гузель.
Напомним, в июне Динис, проходящий воинскую службу в Екатеринбурге, находился дома, в Учалах. В этом время к нему пришли двое его сослуживцев — как они объяснили, им необходимо забрать Диниса и доставить в часть. После того, как его увели, всякая связь с контрактником пропала, до недавнего времени его никто больше не видел. Родные ездили в Екатеринбург — ходили к начальству части. Там сказали, что Динис подписал рапорт об увольнении и больше его не видели. Также в части родным «посоветовали» не распространятся о пропаже — сказали, что сам его найдут. Тем не менее семья пропавшего обратилась в полицию, к
Как выяснилось, Динис все это время был недалеко.
«Брат нашелся, мы его забрали. Он все время, почти два месяца, у сослуживца жил, там, в Екатеринбурге. Отсиживался. Нам объяснил, что не смог вернутся, потому что потерял документы. Почему не позвонил и не предупредил — не ясно. Вроде бы ничего криминального не совершал, но полиция все же хочет с ним увидеться. Он же говорит, что пока документы новые не сделает, к участковому не пойдет, так что не знаю, все ли у него там законно. Главное, что нашелся», — рассказала Гузель.