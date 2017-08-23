Пропавший 2 месяца назад солдат из Башкирии отсиживался дома у сослуживца

Напомним, в июне Динис, проходящий воинскую службу в Екатеринбурге, находился дома, в Учалах. В этом время к нему пришли двое его сослуживцев — как они объяснили, им необходимо забрать Диниса и доставить в часть. После того, как его увели, всякая связь с контрактником пропала, до недавнего времени его никто больше не видел. Родные ездили в Екатеринбург — ходили к начальству части. Там сказали, что Динис подписал рапорт об увольнении и больше его не видели. Также в части родным «посоветовали» не распространятся о пропаже — сказали, что сам его найдут. Тем не менее семья пропавшего обратилась в полицию, к поисковикам-волонтерам и в СМИ.

Как выяснилось, Динис все это время был недалеко.