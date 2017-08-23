В Калининграде планируется провести акцию по вакцинации против гриппа
В Калининграде пройдет выездная акция по вакцинации против гриппа. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде пройдет выездная акция по вакцинации против гриппа. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Мероприятие по бесплатной иммунизации взрослого населения будет проводиться в течение двух дней, 24 и 25 августа, с 9 до 14 часов. Привиться от гриппа жителям предлагается в мобильном центре здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации.
Место проведения: площадка перед
Для получения прививки гражданам необходимо иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.