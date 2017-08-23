В Светлогорске установили скульптуру футболиста из травы

«“Футболист” размещен на улице, где идет строительство тренировочной площадки к чемпионату мира по футболу. Это вторая скульптура из искусственной травы, украсившая город-курорт. До этого около театра эстрады установили “Рояль”», — сообщили в пресс-службе.

В Светлогорске предполагается установить еще три топиарные скульптуры: около информационно-туристического центра на улице Маркса хотят установить «Велосипед». Потом в городе появятся «Музыканты» и «Кинолента».