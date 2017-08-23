В Светлогорске установили скульптуру футболиста из травы
В Светлогорске на перекрестке Калининградского проспекта и ул. Балтийской недалеко от озера Тихого появилась топиарная скульптура «Футболист», сообщает
В Светлогорске на перекрестке Калининградского проспекта и ул. Балтийской недалеко от озера Тихого появилась топиарная скульптура «Футболист», сообщает
«“Футболист” размещен на улице, где идет строительство тренировочной площадки к чемпионату мира по футболу. Это вторая скульптура из искусственной травы, украсившая
В Светлогорске предполагается установить еще три топиарные скульптуры: около
Установка топиарных скульптур реализуется в рамках проекта по созданию нового туристического маршрута в городской среде, связанного с малыми архитектурными формами. Светлогорский район победил в областном конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований». На реализацию проекта выделено свыше миллиона рублей, из них около 800 тысяч — из областного бюджета, остальные средства — из местного.