Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
В Волге нашли тело разработчика IT-системы для Минобороны
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:20 (мск), источник: Новый Калининград

В Светлогорске установили скульптуру футболиста из травы

В Светлогорске на перекрестке Калининградского проспекта и ул. Балтийской недалеко от озера Тихого появилась топиарная скульптура «Футболист», сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на газету «Вестник Светлогорска».

«“Футболист” размещен на улице, где идет строительство тренировочной площадки к чемпионату мира по футболу. Это вторая скульптура из искусственной травы, украсившая город-курорт. До этого около театра эстрады установили “Рояль”», — сообщили в пресс-службе.

В Светлогорске предполагается установить еще три топиарные скульптуры: около информационно-туристического центра на улице Маркса хотят установить «Велосипед». Потом в городе появятся «Музыканты» и «Кинолента».

Установка топиарных скульптур реализуется в рамках проекта по созданию нового туристического маршрута в городской среде, связанного с малыми архитектурными формами. Светлогорский район победил в областном конкурсе «Создание условий для рекреации, обустройство мест массового отдыха для жителей муниципальных образований». На реализацию проекта выделено свыше миллиона рублей, из них около 800 тысяч — из областного бюджета, остальные средства — из местного.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Роды — еженедельно»: как Алиханов увидел свиней, уверенных в завтрашнем дне
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
После пожара в Ростове-на-Дону возбуждено дело о халатности
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь