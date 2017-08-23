Названы самые популярные обращения казахстанцев в прокуратуру
АСТАНА, 23 авг — Sputnik. Руководитель центра правоохранительных услуг Сагатбек Сулеймен рассказал о том, с каким проблемами чаще всего обращаются граждане.
АСТАНА, 23 авг — Sputnik. Руководитель центра правоохранительных услуг Сагатбек Сулеймен рассказал о том, с каким проблемами чаще всего обращаются граждане.
Центр, который располагается в здании Генеральной прокуратуры в Астане, открылся 21 июля. За месяц прокуроры провели в нем личный прием более 600 граждан. По итогам приема правовую помощь получили около 340 человек, было подано более 260 заявлений, даны поручения в регионы.
«В центр приходят люди, которые ищут справедливость. Мы находим с ними общий язык и детально разбираем каждый случай. К примеру, отменили постановление о прекращении уголовного дела по факту доведения до самоубийства, дело взяли на контроль. Выявили нарушение прав
Он отметил, что большинство обращений касается судебных актов по гражданским, административным делам, обжалования действий должностных лиц.
«У нас работают действующие прокуроры на постоянной основе, по каждому обращению оперативно проверяем. При необходимости организовываем проверку. При выявлении нарушений принимаем процессуальные решения», — добавил Сулеймен.
В центре, кроме прокуроров, работают адвокаты, медиаторы, работники службы пробации и другие специалисты. Главная цель центра — избавить людей от волокиты, оказать им правовую помощь в открытом и оперативном формате. Подобный центр уже работает в Актобе, 24 августа состоится открытие в Кызылорде. Планируется, что до конца года такие центры появятся во всех регионах страны.