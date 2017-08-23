Жители Самарской области переходят на хлеб и картошку

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Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 4,2%, а среднедушевые денежные доходы в июне составили 28 011,1 рубля. Такие данные ИА REGNUM предоставили в Самарастате.

Согласно статистической отчетности, в июне 2017 года, по сравнению с июнем 2016 года, в структуре использования денежных доходов возросли потребительские расходы населения на 1,7 процентных пункта, увеличились расходы, направленные на обязательные платежи и сбережения во вкладах и ценных бумагах на 0,8 и 0,7 процентных пункта соответственно, но сократились расходы на покупку иностранной валюты на 0,4 процентных пункта.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 32 021 рубль, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,5%, в январе-июне 2017 года — на 6,2%.

За шесть месяцев 2017 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 384,7 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 56,8 млрд, покупку иностранной валюты — 14,3 млрд, приобретение недвижимости — 5,1 млрд рублей. Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах составило 19,3 млрд рублей.

Пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,3%. По состоянию на 1 июля численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 982 тыс. человек, из них 215,8 тыс. — работающие пенсионеры.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 32 021 рубль, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,5%.

Что касается покупательной способности денежных доходов населения, значительное падение в первом полугодии текущего года по сравнению с прошлым годом зафиксировано по следующим позициям: говядина (кроме бескостного мяса) — минус 16,8%, баранина (кроме бескостного мяса) — минус 25,4%, масло сливочное — минус 46,7%, творог жирный — 11,3%, сыры сычужные твердые и мягкие — 38,8%.

Вместе с тем резко подскочило потребление кур охлажденных и мороженных — на 129,5%, маргарина — на 160,1%, молока питьевого цельного пастеризованного (2,5−3,2% жирности) — стали потреблять почти в четыре раза больше, сахара-песка — в пять раз, круп — в 6,5 раз, вермишели — больше, чем в три раза. В 8 раз увеличилась покупка пшеничной муки, в 4−5 раз — хлебобулочных изделий из нее. Подобная ситуация на овощном рынке, спрос на картошку и капусту поднялся в 8−9 раз.