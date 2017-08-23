Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Корчевникову удалили опухоль мозга на слуховом нерве
Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для глянца
СМИ: тысячи российских пилотов могут лишиться свидетельств
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
15:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители Самарской области переходят на хлеб и картошку

Самарцы увеличили потребление хлеба: в 8 раз увеличилась покупка пшеничной муки, в 4−5 раз — хлебобулочных изделий из нее. Спрос на картошку и капусту поднялся в 8−9 раз.

Источник: Reuters

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 4,2%, а среднедушевые денежные доходы в июне составили 28 011,1 рубля. Такие данные ИА REGNUM предоставили в Самарастате.

Согласно статистической отчетности, в июне 2017 года, по сравнению с июнем 2016 года, в структуре использования денежных доходов возросли потребительские расходы населения на 1,7 процентных пункта, увеличились расходы, направленные на обязательные платежи и сбережения во вкладах и ценных бумагах на 0,8 и 0,7 процентных пункта соответственно, но сократились расходы на покупку иностранной валюты на 0,4 процентных пункта.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 32 021 рубль, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,5%, в январе-июне 2017 года — на 6,2%.

За шесть месяцев 2017 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 384,7 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 56,8 млрд, покупку иностранной валюты — 14,3 млрд, приобретение недвижимости — 5,1 млрд рублей. Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах составило 19,3 млрд рублей.

Пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,3%. По состоянию на 1 июля численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 982 тыс. человек, из них 215,8 тыс. — работающие пенсионеры.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2017 года составила 32 021 рубль, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,5%.

Что касается покупательной способности денежных доходов населения, значительное падение в первом полугодии текущего года по сравнению с прошлым годом зафиксировано по следующим позициям: говядина (кроме бескостного мяса) — минус 16,8%, баранина (кроме бескостного мяса) — минус 25,4%, масло сливочное — минус 46,7%, творог жирный — 11,3%, сыры сычужные твердые и мягкие — 38,8%.

Вместе с тем резко подскочило потребление кур охлажденных и мороженных — на 129,5%, маргарина — на 160,1%, молока питьевого цельного пастеризованного (2,5−3,2% жирности) — стали потреблять почти в четыре раза больше, сахара-песка — в пять раз, круп — в 6,5 раз, вермишели — больше, чем в три раза. В 8 раз увеличилась покупка пшеничной муки, в 4−5 раз — хлебобулочных изделий из нее. Подобная ситуация на овощном рынке, спрос на картошку и капусту поднялся в 8−9 раз.

По состоянию на 1 августа 2017 года (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) просроченная задолженность по заработной плате составила 53 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Китайский финансовый каток на путях Средней Азии
Серебренникова отправили под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
«Ъ» узнал о новых правилах въезда граждан России на Украину
Стала известна дата премьеры «Прямого эфира» с Малаховым
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь