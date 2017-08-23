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15:06 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Вместо улицы Предпринимателей в Новосибирске может появиться парк

По итогам слушаний в проект планировки центральной части города внесены изменения.

Сегодня в администрации Центрального округа Новосибирска прошли публичные слушания по проекту планировки центральной части города. По генплану Новосибирска в районе ул. Танковой предусмотрен сквозной автомобильный проезд, соединяющий Ипподромскую магистраль и Красный проспект с рабочим названием ул. Предпринимателей.

Проект планировки, вынесенный на обсуждение мэрией Новосибирска, предполагал закрепить за этим участком транспортное назначение. Но группа активистов предложила внести изменения в проект и зарезервировать пойму реки Ельцовка-Первая под сквер или зону отдыха.

Предложения общественников были поддержаны и внесены в проект планировки.

«Мы рады, конечно. Но хочется, чтобы изменили генплан. Чтобы на нем тоже появился полноценный парк, а не дорога», — прокомментировала итоги слушаний представитель движения «Ельцовка-Первая» Дарья Друщенко.

По мнению активистов, только в этом случае ландшафт одной из последних открытых малых рек Новосибирска может быть застрахован от дальнейшей застройки. Кроме того, они утверждают, что правовая неопределенность участка сдерживает поиск потенциальных инвесторов для создания здесь полноценной рекреационной зоны.

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