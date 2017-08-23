Вместо улицы Предпринимателей в Новосибирске может появиться парк

Сегодня в администрации Центрального округа Новосибирска прошли публичные слушания по проекту планировки центральной части города. По генплану Новосибирска в районе ул. Танковой предусмотрен сквозной автомобильный проезд, соединяющий Ипподромскую магистраль и Красный проспект с рабочим названием ул. Предпринимателей.

Проект планировки, вынесенный на обсуждение мэрией Новосибирска, предполагал закрепить за этим участком транспортное назначение. Но группа активистов предложила внести изменения в проект и зарезервировать пойму реки Ельцовка-Первая под сквер или зону отдыха.

Предложения общественников были поддержаны и внесены в проект планировки.

«Мы рады, конечно. Но хочется, чтобы изменили генплан. Чтобы на нем тоже появился полноценный парк, а не дорога», — прокомментировала итоги слушаний представитель движения «Ельцовка-Первая» Дарья Друщенко.