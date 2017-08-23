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14:58 (мск), источник: ИА Башинформ

Госкомитет Башкирии по ЧС запретил ученикам покидать территорию школы в течение учебного дня

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В преддверии начала нового учебного года Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям обратился к родителям с призывом ответственно отнестись к профилактике несчастных случаев с детьми.

«Особое внимание следует уделить правилам безопасного поведения на улице, в школе и дома. Учащимся младших классов важно рассказать, как поступать в той или иной чрезвычайной ситуации, куда звонить, какую информацию передать диспетчеру, позвонив по номеру «112», — сказали в пресс-службе ведомства.

По дороге в школу и обратно ученикам следует переходить дорогу только в установленных местах, пересекать проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, убедившись, что движущегося транспорта в опасной близости нет.

В школе есть учебные кабинеты повышенной степени опасности: химический, физический, биологический, информатики, мастерские, а также спортивный, театральный, танцевальный, актовый залы. Во время занятий в этих помещениях необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и требования учителей.

Чтобы избежать травм в школе, нельзя бегать и толкаться во время перемен, прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно перегибаться через них, мусорить, сидеть на подоконниках.

В случае ЧС необходимо немедленно сообщить об этом учителю либо классному руководителю. Следует помнить, что медкабинет находится на первом этаже, а аптечки есть во всех учебных кабинетах. При возникновении пожара все сотрудники и учащиеся образовательного учреждения должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается по радиосети школы. Учащиеся незамедлительно должны покинуть помещение класса и организованно выйти из школы вместе с учителем — действовать в соответствии с планом эвакуации.

При появлении в школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или агрессивно, школьникам необходимо немедленно сообщить об этом охраннику или учителю.

«Находясь в школьной столовой, следует проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания на столах, не сорить на пол. Перед приемом пищи обязательно нужно помыть руки с мылом. Нельзя находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе, — добавили в Госкомитете. — В школе не допускается применение психического и физического насилия в отношении учащихся, все споры должны разрешаться только мирным путем. И самое важное, категорически запрещается покидать территорию школы в течение учебного дня».

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