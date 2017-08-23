В Крыму залатали 640 тысяч квадратных метров дорог
Дорожники убрали с обочин 3 тысячи кубометров мусора.
Дорожники убрали с обочин 3 тысячи кубометров мусора.
В Крыму за полгода «Крымавтодор» и его филиалы отремонтировали дороги на площади 640 136 квадратных метров.
— Ликвидированы повреждения дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым, — рассказали в Мининформе РК.
Дорожники также почистили отводы, обочины, откосы и разделительные полосы. Всего убрали 3025,5 кубометров мусора. Скосили траву на обочинах — используя тракторную косилку (24 448 км) и ручные мотокосы (4261,2 тысяч квадратных метров).
Плюс дорожники обрезали деревья и кустарники, растущие вдоль трасс, чтобы обеспечить видимость (1142,3 километров).
Напомним, в феврале 2017 года в Крыму разразился скандал. Глава Крыма Сергей Аксенов при поездке в Белогорский район застал дорожных рабочих за тем, как они кладут асфальт в лужи. Дорожный мастер, чья бригада занималась ямочным ремонтом на этом участке дороги, был уволен.