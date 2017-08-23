Уволен директор музтеатра Борис Ротберг

Сезон начинается в начале сентября, и «СуперОмск» обратился с соответствующим запросом в региональное министерство культуры.

Как нам пояснили, как раз накануне нынешнему директору музтеатра 78-летнему Борису Ротбергу было вручено уведомление об увольнении. Нового управленца будут выбирать коллегиально.

Напомним, что в последнее время на менеджерские способности Ротберга было обращено немало критики — театр не выполнял госзадание и накопил долги. В частности, высказывала недовольство и культурная общественность. Сетовали и сами резиденты Музыкального.