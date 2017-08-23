С 25 августа в Беларуси начнется спецоперация «Внимание — дети!»

В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (для привлечения внимания всех участников дорожного движения, а прежде всего маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству), сообщила пресс-служба МВД.
Сотрудники всей милиции общественной безопасности, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. С этой целью с 1 по 8 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися классные часы. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино-видео лектории и спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.
Профилактическое воздействие будет направлено не только на детей, но также на родителей и водителей, которым на родительских собраниях и во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД. С этой целью 25 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Безопасность детей на дороге — забота взрослых!».
Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции. Кроме того наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения.
Как показывает опыт предыдущих лет, самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей отмечается именно в августе-сентябре. Во время летних каникул ребятня напрочь забывает об опасности, равно как и наставления учителей, а возвращаясь в города с интенсивным движением, дети не сразу восстанавливают навыки безопасного участия в дорожном движении.
Кроме того, на текущей неделе начнется массовая перевозка детей из мест отдыха в города, в связи с чем напоминаем водителям о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки детей. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер должны быть правильно установлены в автомобиле, а ребенок пристегнут.
Практика показывает, что в случае дорожно-транспортного происшествия, находящийся в специальном удерживающем устройстве ребенок получает незначительные травмы, в то время как перевозящийся с нарушением Правил — тяжелейшие. Многие водители, перевозившие детей и ставшие участниками ДТП, смогли в этом убедиться на личном опыте. Остается надеяться, что этот горький опыт учтут самые недоверчивые.
Каждый из родителей должен понимать, что только взрослые могут вовремя предупредить трагедию на дороге со своим ребенком, посредством постоянного контроля, напоминания о соблюдении правил безопасного поведения на и вблизи проезжей части, личного примера и обеспечивая безопасную перевозку детей.