Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
СМИ: тысячи российских пилотов могут лишиться свидетельств
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
13Умерла Вера Глаголева
15:24 (мск), источник: Ежедневник.by

С 25 августа в Беларуси начнется спецоперация «Внимание — дети!»

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 августа по 5 сентября 2017 года в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».

Источник: Ежедневник.by

В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (для привлечения внимания всех участников дорожного движения, а прежде всего маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству), сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники всей милиции общественной безопасности, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. С этой целью с 1 по 8 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися классные часы. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино-видео лектории и спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

Профилактическое воздействие будет направлено не только на детей, но также на родителей и водителей, которым на родительских собраниях и во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД. С этой целью 25 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Безопасность детей на дороге — забота взрослых!».

Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции. Кроме того наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения.

Как показывает опыт предыдущих лет, самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей отмечается именно в августе-сентябре. Во время летних каникул ребятня напрочь забывает об опасности, равно как и наставления учителей, а возвращаясь в города с интенсивным движением, дети не сразу восстанавливают навыки безопасного участия в дорожном движении.

Кроме того, на текущей неделе начнется массовая перевозка детей из мест отдыха в города, в связи с чем напоминаем водителям о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки детей. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер должны быть правильно установлены в автомобиле, а ребенок пристегнут.

Практика показывает, что в случае дорожно-транспортного происшествия, находящийся в специальном удерживающем устройстве ребенок получает незначительные травмы, в то время как перевозящийся с нарушением Правил — тяжелейшие. Многие водители, перевозившие детей и ставшие участниками ДТП, смогли в этом убедиться на личном опыте. Остается надеяться, что этот горький опыт учтут самые недоверчивые.

Каждый из родителей должен понимать, что только взрослые могут вовремя предупредить трагедию на дороге со своим ребенком, посредством постоянного контроля, напоминания о соблюдении правил безопасного поведения на и вблизи проезжей части, личного примера и обеспечивая безопасную перевозку детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Вторичный рынок столичных квартир просел сразу на 15 процентов в июле
Серебренникова отправили под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
«Ъ» узнал о новых правилах въезда граждан России на Украину
Стала известна дата премьеры «Прямого эфира» с Малаховым
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь