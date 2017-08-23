С 25 августа в Беларуси начнется спецоперация «Внимание — дети!»

Источник: Ежедневник.by

В дни проведения спецмероприятий МВД движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар (для привлечения внимания всех участников дорожного движения, а прежде всего маленьких пешеходов к приближающемуся транспортному средству), сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники всей милиции общественной безопасности, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности детей. С этой целью с 1 по 8 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут с учащимися классные часы. Запланирован ряд профилактических мероприятий для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино-видео лектории и спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

Профилактическое воздействие будет направлено не только на детей, но также на родителей и водителей, которым на родительских собраниях и во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД. С этой целью 25 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Безопасность детей на дороге — забота взрослых!».

Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут организованы дежурства сотрудников милиции. Кроме того наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения.

Как показывает опыт предыдущих лет, самая высокая тяжесть последствий ДТП с участием детей отмечается именно в августе-сентябре. Во время летних каникул ребятня напрочь забывает об опасности, равно как и наставления учителей, а возвращаясь в города с интенсивным движением, дети не сразу восстанавливают навыки безопасного участия в дорожном движении.

Кроме того, на текущей неделе начнется массовая перевозка детей из мест отдыха в города, в связи с чем напоминаем водителям о неукоснительном соблюдении правил безопасной перевозки детей. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер должны быть правильно установлены в автомобиле, а ребенок пристегнут.

Практика показывает, что в случае дорожно-транспортного происшествия, находящийся в специальном удерживающем устройстве ребенок получает незначительные травмы, в то время как перевозящийся с нарушением Правил — тяжелейшие. Многие водители, перевозившие детей и ставшие участниками ДТП, смогли в этом убедиться на личном опыте. Остается надеяться, что этот горький опыт учтут самые недоверчивые.