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15:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Пенсионерка из Башкирии покорила Эльбрус в национальном костюме и станцевала на вершине

Галия Гумерова, пенсионерка из Учалов, покорила Эльбрус в национальном башкирском костюме. Ее рассказ, фотографии и послание всем женщинам разместила на своей странице в соцсети подруга Галии.

О себе она пишет: «Мне 50 лет, я уже на пенсии — заработала военную. У меня муж и двое детей. В свои 50 лет смогла взойти на Эльбрус и побывать на вершине, в башкирском костюме и даже исполнила танец “Загида” под башкирскую музыку», — рассказывает Галия.

Из группы Галии, в которой было 27 молодых здоровых парней, до вершины добрались лишь 13 человек. «Огромная воля к победе и башкирский костюм, часть которого я сделала своими руками, позволили мне добраться до высочайшей точки Кавказа, Европы и России!» — делится отважная пенсионерка.

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«Хочу сказать всем женщинам: не смотрите на возраст, никогда не сдавайтесь, всегда обучайтесь новому, любите свой язык, свою культуру и вы сможете покорить любые вершины», — желает женщинам Галия Гумерова.

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