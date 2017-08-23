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15:33 (мск), источник: РИА Крым

Экс-нардеп Украины: в Крыму много туристов, а пляжи Херсонщины пустуют

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Заявления украинских СМИ о якобы сорванном туристическом сезоне в Крыму не соответствуют действительности.

Источник: РИА "Новости"

В реальности на пляжах полуострова много отдыхающих, в то время как популярные курорты Херсонской области сегодня практически пустуют. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Украины Алексей Журавко.

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Журавко заверил, что убедился в этом, лично посетив Крым в середине августа.

«Побывал в Севастополе, Ялте, Алуште, Балаклаве, Симферополе. Жизнь идет своим чередом. Все спокойно. Люди уверены в завтрашнем дне. Как продолжают в Украине утверждать, что сезон в Крыму сорван. Могу сказать, что я этого не заметил», — рассказал он.

В то же время Журавко опубликовал на своей странице фотографии из некогда популярного и комфортного для отдыха украинского курортного города Скадовск в Херсонской области. Судя по этим фото, пляжи там практически пусты, а на улицах лежат кучи неубранного бытового мусора и опавшей листвы.

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