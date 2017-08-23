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15:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области введут новую меру профилактики АЧС

Сотрудники управлений ветеринарии и Россельхознадзора по Воронежской области разработали приказ, согласно которому вокруг каждого свиноводческого комплекса региона создадут пятикилометровую буферную зону. Содержание свиней в этой зоне будет нежелательно.

Источник: РИА "Воронеж"

Мера поможет не допустить распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по области в среду, 23 августа. Власти будут предлагать местным жителям перейти на альтернативные виды животноводства и оказывать фермерам помощь в приобретении скота. Нововведения не коснутся торговли продукцией свиноводства на рынках, при условии, что скот забит на специализированных бойнях под контролем ветеринаров.

В 2017 году АЧС в регионе не регистрировали, однако риск заноса вируса велик, поскольку через регион проходят три федеральных трассы, по которым перевозят животных и животноводческую продукцию. Специалисты Россельхознадзора и других ведомств досматривают транспорт и проверяют ветеринарные документы на животных, которых ввозят в область. Если таких документов нет, животных отправят на временную передержку.

Для владельцев свиней личных подсобных и фермерских хозяйств Воронежской области создали инструкции по профилактике АЧС. Памятки разработали по поручению губернатора Алексея Гордеева.

В Воронежской области работает 54 свинокомплекса. Они расположены в Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Лискинском, Калачеевском, Нижнедевицком, Новохоперском, Павловском, Поворинском, Семилукском, Таловском районах.

Справка «РИА Воронеж»

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь, которая передается при контакте с больными животными, через продукты из свинины, с помощью клещей или при перемещении свиней. Вакцины от АЧС нет, почти все животные умирают. Болезнь относится к особо опасным, хотя человек ей заразиться не может. Заболевших животных уничтожают.

Для проведения ветеринарно-санитарных мероприятий по локализации АЧС отводится 30 дней со дня убоя последней свиньи. В Воронежской области в сентябре 2016 года зарегистрировали четыре очага АЧС — в Панинском, Поворинском, Верхнехавском и Терновском районах.

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