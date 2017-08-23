Такого еще не было: в Румынии летом выпал снег
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Жители города Борша в уезде Марамуреш (Румыния) в среду, проснувшись, увидели снег, пишет ro.sputnik.md.
КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Жители города Борша в уезде Марамуреш (Румыния) в среду, проснувшись, увидели снег, пишет ro.sputnik.md.
Высота снежного покрова достигла пяти сантиметров.
«Снег пошел на высоте более двух тысяч метров, на вершине Пьетросул Родней. Сейчас в городе около +10, +12 градусов, а ночью было около +6», — сказал примар Ион Сорин Тимиш.
По его словам, такое в этом населенном пункте в августе регистрируется впервые. Как уточнил градоначальник, снег в Борше выпадал в сентябре, но никогда прежде в последний месяц лета.