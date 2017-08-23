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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Пинские пограничники задержали 8 сборщиков дикоросов из Украины

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет грозит восьми гражданам Украины, умышленно нарушившим границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Источник: БЕЛТА

Сборщиков дикоросов 22—23 августа задержали пинские пограничники в Столинском районе на территории республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота». Задержанные представились гражданами Украины, однако документов, удостоверяющих личность, предъявить не смогли.

В их отношении начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания (ст. 23.29 и 23.55 КоАП Беларуси). После разбирательства граждан Украины ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет.

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