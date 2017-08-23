Пинские пограничники задержали 8 сборщиков дикоросов из Украины
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет грозит восьми гражданам Украины, умышленно нарушившим границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет грозит восьми гражданам Украины, умышленно нарушившим границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Сборщиков дикоросов
В их отношении начат административный процесс за незаконное пересечение госграницы и нарушение правил пребывания (ст. 23.29 и 23.55 КоАП Беларуси). После разбирательства граждан Украины ожидает депортация с запретом въезда на территорию Беларуси сроком до 5 лет.