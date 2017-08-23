Пострадавшую в ДТП на Кипре жительницу Челябинска доставят в РФ 30 августа
Состояние 57-летней женщины стабилизировалось.
Состояние 57-летней женщины стабилизировалось.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Жительницу Челябинска, которую 29 июля на Кипре сбила машина, привезут на лечение в Россию ориентировочно 30 августа. Ее состояние стабилизировалось, сообщила в среду ТАСС сотрудница
«Ориентировочно 30 августа жительницу Челябинска, которая пострадала на Кипре, привезут в Россию. Транспортировка будет проходить за счет страховой компании. Состояние пострадавшей стабилизировалось», — сказала собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, 57-летняя жительница Челябинска попала в ДТП на Кипре утром 29 июля. Она переходила дорогу в районе отеля, когда ее сбил автомобиль. В тяжелом состоянии россиянку доставили в больницу. Губернатор Челябинской области дал поручение областному Минздраву организовать перевозку пострадавшей на родину и оказать ей всю необходимую помощь.