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17:19 (мск), источник: Pro Город Самара

Дорогу на Ново-Садовой от Первомайской до Полевой могут открыть к октябрю

В Самаре в очередной раз переносятся сроки начала благоустройства и дальнейшего открытия дороги на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой.

Источник: РИА "Новости"

Движение там обещали открыть в августе, потом в сентябре, теперь же называется новая дата — начало октября, но это, как сообщает ТРК Терра, не точно. По словам подрядчика, который строит там метро, работы тормозят сразу несколько факторов, но какие именно, остается загадкой.

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