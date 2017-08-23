Дорогу на Ново-Садовой от Первомайской до Полевой могут открыть к октябрю

Движение там обещали открыть в августе, потом в сентябре, теперь же называется новая дата — начало октября, но это, как сообщает ТРК Терра, не точно. По словам подрядчика, который строит там метро, работы тормозят сразу несколько факторов, но какие именно, остается загадкой.