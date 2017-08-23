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16:06 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Штрафы за нарушение «Закона о тишине» будут приходить быстрее

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа, ФедералПресс. Наказание за нарушение «Закона о тишине» будет настигать адресатов быстрее. Челябинские полицейские и областные власти подписали соглашение, по которому силовики будут составлять протоколы сами, а не муниципалитеты, как это было предусмотрено законом ранее. Впрочем, не по всем вопросам сторонам удалось договориться. Спорную ситуацию рассмотрели сегодня депутаты Законодательного собрания, сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Исполнение закона Челябинской области «О тишине» будет упрощено. До настоящего времени порядок был следующим: полицейский собирал документы о правонарушении, передавал их в местную администрацию, там специалисты заполняли протокол и передавали его в суд для принятия решения о штрафе нарушителя общественного порядка. 17 июня 2017 года было подписано соглашение между министерством внутренних дел и правительством Челябинской области, согласно которому право на составление протоколов вернулось к полицейским.

«Выделенные на эти цели средства в Управление МВД по Челябинской области поступили, сейчас производится закупка материально-технических средств. Но мы хотели бы обратиться к депутатскому корпусу с настоятельной рекомендацией существующую форму сохранить, может быть, в несколько видоизмененном виде», — заявила представитель ГУ МВД России по Челябинской области Инна Сазонова.

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Депутаты Законодательного собрания с таким предложением не согласились, ведь подписанное соглашением этого не предусматривает. Логика парламентариев такова: если средства из регионального бюджета направлены в МВД, то и всю работу должны выполнять сотрудники министерства.

«Ранее МВД имело двойное подчинение: милиция общественного порядка (а это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, ГАИ, ППС) имела финансирование из регионального бюджета, а криминальная — из федерального. С 2011 года министерство полностью перешло в центральное подчинение. При этом МВД выдвинуло требование, что протоколы об административных правонарушениях в рамках областного “Закона о тишине” будут составляться ими только тогда, когда будет заключено соглашение с правительством региона о передаче министерству этих полномочий. Когда дошло до соглашения, полиция потребовала, чтобы им платили за каждый составленный протокол, и область выделила им деньги. Соглашение было подписано, и полномочия эти теперь должны перейти к органам внутренних дел. В переходный период эти функции выполняют органы местного самоуправления, но теперь ведомство просит оставить за муниципалитетом обязанность составления протоколов и дальше. Это не совсем правильно, ведь это была временная мера».

Депутаты Заксобрания намерены не допустить такой ситуации, поскольку это может привести к «перекладыванию» ответственности между структурами вместо реального выполнения работы. Для этого в первом чтении одобрен законопроект о снятии с органов местного самоуправления обязанности составления протоколов.

В Законодательном собрании будет создана рабочая группа, члены которой повторно проведут переговоры с представителями областной полиции.

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