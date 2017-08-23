Штрафы за нарушение «Закона о тишине» будут приходить быстрее

Исполнение закона Челябинской области «О тишине» будет упрощено. До настоящего времени порядок был следующим: полицейский собирал документы о правонарушении, передавал их в местную администрацию, там специалисты заполняли протокол и передавали его в суд для принятия решения о штрафе нарушителя общественного порядка. 17 июня 2017 года было подписано соглашение между министерством внутренних дел и правительством Челябинской области, согласно которому право на составление протоколов вернулось к полицейским.

«Выделенные на эти цели средства в Управление МВД по Челябинской области поступили, сейчас производится закупка материально-технических средств. Но мы хотели бы обратиться к депутатскому корпусу с настоятельной рекомендацией существующую форму сохранить, может быть, в несколько видоизмененном виде», — заявила представитель ГУ МВД России по Челябинской области Инна Сазонова.

Депутаты Законодательного собрания с таким предложением не согласились, ведь подписанное соглашением этого не предусматривает. Логика парламентариев такова: если средства из регионального бюджета направлены в МВД, то и всю работу должны выполнять сотрудники министерства.

«Ранее МВД имело двойное подчинение: милиция общественного порядка (а это участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, ГАИ, ППС) имела финансирование из регионального бюджета, а криминальная — из федерального. С 2011 года министерство полностью перешло в центральное подчинение. При этом МВД выдвинуло требование, что протоколы об административных правонарушениях в рамках областного “Закона о тишине” будут составляться ими только тогда, когда будет заключено соглашение с правительством региона о передаче министерству этих полномочий. Когда дошло до соглашения, полиция потребовала, чтобы им платили за каждый составленный протокол, и область выделила им деньги. Соглашение было подписано, и полномочия эти теперь должны перейти к органам внутренних дел. В переходный период эти функции выполняют органы местного самоуправления, но теперь ведомство просит оставить за муниципалитетом обязанность составления протоколов и дальше. Это не совсем правильно, ведь это была временная мера».

Депутаты Заксобрания намерены не допустить такой ситуации, поскольку это может привести к «перекладыванию» ответственности между структурами вместо реального выполнения работы. Для этого в первом чтении одобрен законопроект о снятии с органов местного самоуправления обязанности составления протоколов.