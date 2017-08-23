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16:43 (мск), источник: АиФ Казань

Из-за высокой рождаемости в детсадах Казани наметился дефицит мест

Растущая рождаемость в Казани привела к тому, что в городе снова ощущается дефицит мест в детсадах и школах, сказал мэр Казани Ильсур Метшин на августовском педсовете.

Программы дошкольного образования в столице Татарстана охватывают 68 тысяч детей.

«Спрос на места в детских садах достигает 20 тысяч — это число детей в возрасте от 1,5 года до 6 лет, — уточнил начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин. — Учитывая рост детского населения, нужно стабилизировать ситуацию в детских садах. Кроме нового строительства, решить эту проблему намерены с помощью развития сети семейных и частных детсадов».

Эта система развивается в городе с 2009 года, но, как оказалось, и в её развитии есть проблемы. «В городе открыли 45 семейных групп, где родители выполняют функции воспитателей детсада, — отметил Ильсур Метшин. — Однако жёсткие требования к получению лицензии на образовательную деятельность в жилом помещении привели к закрытию ряда семейных детсадов».

Мэр Казани также добавил, что уже есть вариант новой формы работы семейных детсадов, а также предложение предусмотреть субсидии для частных детсадов из республиканского бюджета.

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