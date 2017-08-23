Жители Балахны и Заволжья Нижегородской области останутся без газа на два дня

Источник: AP 2017

Согласно опубликованной информации, из-за этого произойдет остановка в работе ГРС «Балахна» и ГРС «Заволжья». Таким образом, газ будет отключен у потребителей жилого фонда, объектов коммунально-бытового назначения и промпредприятий с 08:00 24 августа по 08:00 26 августа.

После выполнения ремонтных работ на магистральном газопроводе жителям необходимо обеспечить доступ в квартиры для сотрудников газовой службы.

Ранее сообщалось, что в конце июня Газпром отключил от газа 10 теплоснабжающих организаций Нижегородской области за крупные долги.