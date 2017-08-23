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16:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жители Балахны и Заволжья Нижегородской области останутся без газа на два дня

Как сообщается на сайте администрации Балахнинского района Нижегородской области, такие меры связаны с тем, что Приокское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» будет проводить работы по замене дефектного участка газопровода-отвода к «Горьковскому промузлу».

Источник: AP 2017

Согласно опубликованной информации, из-за этого произойдет остановка в работе ГРС «Балахна» и ГРС «Заволжья». Таким образом, газ будет отключен у потребителей жилого фонда, объектов коммунально-бытового назначения и промпредприятий с 08:00 24 августа по 08:00 26 августа.

После выполнения ремонтных работ на магистральном газопроводе жителям необходимо обеспечить доступ в квартиры для сотрудников газовой службы.

Ранее сообщалось, что в конце июня Газпром отключил от газа 10 теплоснабжающих организаций Нижегородской области за крупные долги.

Так, среди наиболее злостных неплательщиков: МУ Теплоэнергетическое ПП из Арзамаса, сумма задолженности превышает 123,7 млн. рублей, АО «НОКК» (долг более 111 млн. рублей), МУП «Малое Козино» Балахнинского муниципального района (задолжало 13 млн. рублей).

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