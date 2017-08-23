Жители Балахны и Заволжья Нижегородской области останутся без газа на два дня

Согласно опубликованной информации, из-за этого произойдет остановка в работе ГРС «Балахна» и ГРС «Заволжья». Таким образом, газ будет отключен у потребителей жилого фонда, объектов коммунально-бытового назначения и промпредприятий с 08:00 24 августа по 08:00 26 августа.
После выполнения ремонтных работ на магистральном газопроводе жителям необходимо обеспечить доступ в квартиры для сотрудников газовой службы.
Ранее сообщалось, что в конце июня Газпром отключил от газа 10 теплоснабжающих организаций Нижегородской области за крупные долги.
Так, среди наиболее злостных неплательщиков: МУ Теплоэнергетическое ПП из Арзамаса, сумма задолженности превышает 123,7 млн. рублей, АО «НОКК» (долг более 111 млн. рублей), МУП «Малое Козино» Балахнинского муниципального района (задолжало 13 млн. рублей).