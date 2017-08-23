В Крыму 1 сентября в школу пойдет рекордное число первоклассников

Источник: РИА "Новости"

В Крыму увеличилось число первоклассников. По предварительным данным, 1 сентября за парты сядут 22,5 тысяч человек! Но эта цифра не окончательная. Ребятишек может оказаться еще больше, так как прием документов в школах продолжается.

— Мы впервые больше чем за 20 лет ожидаем такое число первоклассников. По нашим подсчетам, это 22,5 тысячи человек, что на 3 тысячи большем, чем в 2016 году, — сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

Больше всего первоклассников будут учиться в Симферополе, Ялте, Евпатории и Судаке.

Кроме того, что в Крыму увеличилась рождаемость, за последние три года на полуостров переехало жить большое число россиян с детьми.

Кстати, рекордное число первоклассников ждут и в Севастополе. В 2014 году в школы города-героя пошли 34 тысячи учеников, а в 2017 — более 42 тысяч ребят.