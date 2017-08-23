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16:34 (мск), источник: РИАЦ

Дожди и грозы принесут волгоградцам прохладу

Синоптики обещают в ближайшие дни кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 757 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИАЦ

Ночью и утром 24 августа в Волгограде прогнозируются осадки, также будет гроза. Днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит +18…+20ºС, а днем столбик термометра будут держаться в пределах +27…+29ºС.

По области пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Днем воздух прогреется до +22…+27ºС, местами до +32ºС.

В районах области осадки продолжатся и ночью с 24 на 25 августа. Днем дождя не будет, температура воздуха составит +22…+27ºС, местами до +32ºС. В Волгограде в этот день также будет без осадков, но жары не будет, синоптики прогнозируют температуру +27…+29ºС. Такая же погода в областном центре сохранится и в субботу, 26 августа.

По области в субботу также дождей не ожидается, температура воздуха ночью будет держаться в пределах +13…+18ºС, местами до +8ºС, а днем: +22…+27ºС, местами до +32ºС.

В большинстве районов Волгоградской области и в Волгограде сохранится чрезвычайная пожароопасность.

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