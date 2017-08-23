Участок трассы А-134 на въезде в Воронеж расширят на одну полосу

Источник: РИА "Воронеж"

ФКУ «Черноземуправдор» объявило открытый конкурс на разработку документации на капремонт автодороги А-134, следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок во вторник, 22 августа. Средства выделят из федерального бюджета.

Речь идет о подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» к Воронежу (км 0+970 — км 14+000). Там планируют построить дополнительную полосу в обратном направлении с расширением участка на 12,6 км.

Стоимость контракта оценивается в 16,06 млн рублей. Итоговый проект подрядчик должен предоставить до 30 сентября 2018 года.

Кроме того, не более 21,85 млн рублей «Черноземуправтодор» заплатит за строительный контроль над ремонтом этого участка.