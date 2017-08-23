Участок трассы А-134 на въезде в Воронеж расширят на одну полосу
Проект капремонта участка разработают к ноябрю 2018 года.
Проект капремонта участка разработают к ноябрю 2018 года.
ФКУ «Черноземуправдор» объявило открытый конкурс на разработку документации на капремонт автодороги А-134, следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок во вторник, 22 августа. Средства выделят из федерального бюджета.
Речь идет о подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» к Воронежу (км 0+970 — км 14+000). Там планируют построить дополнительную полосу в обратном направлении с расширением участка на 12,6 км.
Стоимость контракта оценивается в 16,06 млн рублей. Итоговый проект подрядчик должен предоставить до 30 сентября 2018 года.
Кроме того, не более 21,85 млн рублей «Черноземуправтодор» заплатит за строительный контроль над ремонтом этого участка.
Заявки на конкурсы принимаются до 12 сентября. Подведение итогов — 13 сентября.