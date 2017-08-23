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16:33 (мск), источник: ТАСС

Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино из-за «безответственности» организации. Об этом он заявил в среду на коллегии Министерства культуры РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — сказал Михалков.

Режиссер заметил, что одним из последних событий, которое привело к такому решению, стало включение в совет пресс-секретаря председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой.

«Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета — это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, обличенный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать», — пояснил Михалков.

Он добавил, что в этих условиях не может «ответственно принимать решения… я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу», — заключил он.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Anna Ostroumova
Поддерживаю Никиту Сергеевича Михалкова. Верю, что по другому он поступить не мог. Обожаю его Бесогон! Честно и хлестко по всем нам! Спасибо за это.
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