Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
«Я ухожу из попечительского совета. Я ухожу, потому что чувствую безответственность свою и, к сожалению, безответственность фонда. То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые
«Дело в том, что мы с ней находимся на противоположных позициях человеческих и идеологических. Если бы она была просто членом попечительского совета — это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, обличенный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать», — пояснил Михалков.
Он добавил, что в этих условиях не может «ответственно принимать решения… я не вижу необходимости и возможности там находиться, обманывая сам себя и всех остальных, а я этого не хочу», — заключил он.