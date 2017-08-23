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16:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии отремонтировали участок дороги Учалы — Миасс

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. На 117-м и 120-м километрах автотрассы «Белорецк — Учалы — Миасс» завершается ремонт дороги бригадой Учалинского ДРСУ по заказу Управления дорожного хозяйства республики. Новый асфальт появится на двух участках между населенными пунктами Старомуйнаково и Шартым общей протяженностью 2,3 км.

Как отметил дорожный мастер предприятия Рустам Билалов, возглавляющий бригаду, ремонт на этих участках проводится с применением современных технологий. «Сначала провели подготовительные работы — фрезеровку старого слоя. На выровненную поверхность нанесли битумную эмульсию и нижний слой асфальта толщиной 5 см. После этого еще раз нанесли битумную эмульсию, которая необходима для сцепления слоев асфальта. Завершающим слоем укладывается смесь щебеночно-мастичного асфальтобетона также толщиной 5 см», — рассказал Рустам Билалов.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который применяют учалинские дорожники, считается одним из прогрессивных методов восстановления асфальтобетонного покрытия.

«Основное отличие ЩМА от обычных асфальтобетонов заключается в его жесткой каркасной структуре, которая как раз и обеспечивает передачу нагрузки с поверхности в нижележащие слои через непосредственно контактирующие друг с другом отдельные крупные частицы каменного материала», — подчеркнул руководитель Учалинского ДРСУ Мурат Ильгамов.

Внедрение новой методики по улучшению качества асфальтобетонного покрытия и совершенствованию асфальтобетонных смесей стало возможным благодаря сотрудничеству Учалинского ДРСУ с ООО «Завод Техноплекс».

По заказу дорожников на «Заводе Техноплекс» изготавливаются современные полимерно-битумные вяжущие материалы, которые впоследствии на асфальтобетонном заводе добавляются для приготовления смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона с использованием стабилизирующих добавок. Такой состав ЩМА менее подвержен колееобразованию, при воздействии высоких температур имеет свойство «самозалечивания» мелких трещин и обеспечивает более лучшее сцепление с колесами автомашин, что очень важно с точки зрения безопасности дорожного движения. Таким образом, связь науки с практикой позволяет как можно дольше сохранять эксплуатационные характеристики дорожного полотна одной из самых загруженных автотрасс района, по которой ежедневно проезжают сотни автомобилей, в том числе большегрузы.

В целом, Учалинским ДРСУ-филиалом АО «Башкиравтодор» в текущем году заасфальтировано 8,5 км дорог, ямочный ремонт проведен на 9500 кв. метров, сообщили в администрации Учалинского района.

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