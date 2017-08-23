Лимонов впервые приехал в Крым после запрета въезда

Программа Лимонова в Крыму включала выступления перед коллегами на фестивале и патриотической молодежью в лагере на озере Донузлав, встречи с официальными лицами и читателями, посещение достопримечательностей и общение с представителями украинской политэмиграцией.

«Борьба за российский Крым началась для Лимонова сразу по возвращении в Россию и уже в далеком 1994 году, после того как в Симферополе его арестовали сотрудники СБУ, он стал невъездным на Украину. В 1999 году, на День независимости Украины, его соратники-лимоновцы забаррикадировались в башне Матросского клуба в Севастополе (одна из самых высоких точек в городе), вывесили транспарант “Севастополь — русский город” и забросали площадь листовками “Кучма, подавишься Севастополем!”. Украинские правоохранители взяли башню штурмом», — пишет Украина.ру.