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17:03 (мск), источник: РИА Крым

Лимонов впервые приехал в Крым после запрета въезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Писатель и политик Эдуард Лимонов на этой неделе по приглашению Союза писателей Крыма принял участие в литературном фестивале «Интеллигентный сезон» и совершил ознакомительную поездку по полуострову, пишет Украина.ру.

Источник: РИА "Новости"

Программа Лимонова в Крыму включала выступления перед коллегами на фестивале и патриотической молодежью в лагере на озере Донузлав, встречи с официальными лицами и читателями, посещение достопримечательностей и общение с представителями украинской политэмиграцией.

Лимонов выступил перед различными аудиториями, это «активно ретранслировали местные СМИ, а количество людей на выступлениях зашкаливало», пишет издание.

«Борьба за российский Крым началась для Лимонова сразу по возвращении в Россию и уже в далеком 1994 году, после того как в Симферополе его арестовали сотрудники СБУ, он стал невъездным на Украину. В 1999 году, на День независимости Украины, его соратники-лимоновцы забаррикадировались в башне Матросского клуба в Севастополе (одна из самых высоких точек в городе), вывесили транспарант “Севастополь — русский город” и забросали площадь листовками “Кучма, подавишься Севастополем!”. Украинские правоохранители взяли башню штурмом», — пишет Украина.ру.

Издание отмечает, что несогласие с украинским статусом Севастополя всегда отличало значительную часть российского общества, яркими представителями которого были «молодые лимоновцы».

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