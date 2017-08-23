В России выпустили марку с калининградским стадионом к ЧМ-2018

Этот выпуск завершает серию «Стадионы» и посвящен спортивным сооружениям в Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Саранске, сообщает пресс-служба «Почты России».

Марки размером 65×32,5 мм номиналом 21,50 руб., изданные тиражом по 360 тыс. экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране. Также дополнительно издана художественная обложка, внутри которой находятся четыре марки и конверты первого дня с гашением в Москве.