В России выпустили марку с калининградским стадионом к ЧМ-2018
В среду в почтовое обращение вышли четыре новые марки филателистической программы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018 в России.
В среду в почтовое обращение вышли четыре новые марки филателистической программы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018 в России.
Этот выпуск завершает серию «Стадионы» и посвящен спортивным сооружениям в Калининграде, Нижнем Новгороде,
Марки размером 65×32,5 мм номиналом 21,50 руб., изданные тиражом по 360 тыс. экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране. Также дополнительно издана художественная обложка, внутри которой находятся четыре марки и конверты первого дня с гашением в Москве.
Как сообщили в