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17:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Демографический кризис: в Самарской области рождаемость упала на 14%

Регион бьет рекорды по падению воспроизводства населения: число умерших превысило количество родившихся на 35%

Источник: Reuters

В Самарской области число родившихся сократилось на 14,1%. В январе-июне 2017 года родилось 16 661 человек, что на 2739 меньше, чем в год назад — 19 400 младенцев. Такие данные ИА REGNUM предоставили в Самарастат.

Согласно статистическим данным, число умерших сократилось на 0,4%, превысив число родившихся на 35% (в январе-июне 2016 года на 16,5%). За полгода умерло 22 500 человек, год назад за аналогичный период — 22 598. Численность постоянного населения на начало июля 2017 года по предварительной оценке составила 3 млн 198,2 тыс. человек. За январь-июнь 2017 года численность населения уменьшилась на 5,4 тыс.

ИА REGNUM, по данным Самарастата, численность постоянного населения Самарской области на 1 января 2017 года составила 3 млн 203,7 тыс. человек. За 2016 год численность населения уменьшилась на 2,2 тыс. Число родившихся по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,8%, число умерших сократилось на 2,7%, превысив число родившихся на 10,4% (в 2015 году на 11,3%).

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