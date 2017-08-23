Демографический кризис: в Самарской области рождаемость упала на 14%

Источник: Reuters

В Самарской области число родившихся сократилось на 14,1%. В январе-июне 2017 года родилось 16 661 человек, что на 2739 меньше, чем в год назад — 19 400 младенцев. Такие данные ИА REGNUM предоставили в Самарастат.

Согласно статистическим данным, число умерших сократилось на 0,4%, превысив число родившихся на 35% (в январе-июне 2016 года на 16,5%). За полгода умерло 22 500 человек, год назад за аналогичный период — 22 598. Численность постоянного населения на начало июля 2017 года по предварительной оценке составила 3 млн 198,2 тыс. человек. За январь-июнь 2017 года численность населения уменьшилась на 5,4 тыс.