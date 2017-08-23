Демографический кризис: в Самарской области рождаемость упала на 14%
Регион бьет рекорды по падению воспроизводства населения: число умерших превысило количество родившихся на 35%
Регион бьет рекорды по падению воспроизводства населения: число умерших превысило количество родившихся на 35%
В Самарской области число родившихся сократилось на 14,1%. В
Согласно статистическим данным, число умерших сократилось на 0,4%, превысив число родившихся на 35% (в
ИА REGNUM, по данным Самарастата, численность постоянного населения Самарской области на 1 января 2017 года составила 3 млн 203,7 тыс. человек. За 2016 год численность населения уменьшилась на 2,2 тыс. Число родившихся по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,8%, число умерших сократилось на 2,7%, превысив число родившихся на 10,4% (в 2015 году на 11,3%).