Что нужно знать об опасной погоде

Текущим летом МЧС практически еженедельно рассылает сообщения о возможной непогоде в столице и других регионах страны. «Ъ» разбирался, какую погоду считать опасной и что нужно делать, чтобы защитить себя.

Какие существуют уровни опасности

Откуда пошла цветовая шкала

В 2010 году на фоне аномально жаркого лета Гидрометцентр начал внедрять систему цветовых предупреждений об опасных погодных явлениях. Первоначально она была опробована на Центральном федеральном округе, затем распространилась на все регионы РФ.

С тех пор Гидрометцентр ежедневно публикует прогностические карты предупреждений, «окрашивая» их в четыре цвета, каждый из которых определят уровень опасности для жителей этого региона. В своих прогнозах метеорологи учитывают 10 факторов: скорость ветра, снег, обледенение, туман, дождь, гроза (град), очень низкая или высокая температура, заморозки и высокая пожароопасность. Они отображаются на карте специальными пиктограммами.

Специалисты отмечают, что прообразом российской системы стал общеевропейский метеорологический ресурс MeteoAlarm, который также использует четырехцветную шкалу для оценки погодной обстановки. Он был запущен в марте 2007 года при поддержке Всемирной метеорологической организации (WMO).

Как различать уровни опасности

Правила, которыми синоптики пользуются при определении уровня погодной опасности, прописаны в Положении о порядке информирования населения и других заинтересованных пользователей об угрозах возникновения опасных метеорологических явления на территории РФ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденной приказом Росгидромета № 341 от 5 августа 2016 года:

•Зеленый уровень вводит дежурный синоптик Гидрометцентра, если погода в этот день никому и ничему не угрожает.

•Желтый уровень тревоги используют, когда наблюдаются или ожидаются «некоторые опасности для отдельных видов деятельности на открытом воздухе», но угроз для населения в целом нет.

•Оранжевый уровень вводят, только если есть угроза «для всех видов деятельности и населения» и «имеется вероятность стихийных бедствий». В этом случае также выпускают штормовое предупреждение, а иногда и правила поведения при плохой погоде.

•Красный уровень тревоги сигнализирует, что «велика вероятность значительных разрушений и катастроф с реальной угрозой для жизни людей». Его вводят, в частности, когда ждут погодных явлений «экстремальной интенсивности», повторяющихся не чаще одного раза в 5 — 10 лет, или когда более недели сохраняется высокая пожароопасность. Объявить красный уровень опасности может только глава Гидрометцентра или уполномоченный им сотрудник.

Определяют потенциальные уровни опасности в Росгидромете уже лет пять по примеру западных коллег и, честно говоря, мне это кажется странным. Это какая-то не совсем понятная «пугалка», особенно популярная после последнего шторма, когда чиновники получили выволочку за недостаточное информирование населения о грядущей опасности. Такое слепое следование западной моде как минимум не в традициях российской классической школы метеорологии, и я, тем более как человек, получивший военное образование, этого не понимаю. Евгений Тишковец Ведущий сотрудник центра «Фобос»

Что нужно делать при опасной погоде

Если скорость ветра достигнет 20 м/с, он может снести плохо закрепленные вывески, сломать ветки и повалить деревья, предупреждает Росгидромет. Шквалом называют усиление ветра до 25 м/с, которое длится в течение нескольких минут, но не менее одной минуты. Чтобы «вычислить» шквал в прогнозе погоды, необязательно запоминать цифры: в таких случаях дикторы обычно говорят об усилении ветра, но не указывают его направление. Ураганом в обычных условиях считается ветер со скоростью более 33 м/с или выше 35−40 м/с на побережье и в горах.

Средняя продолжительность гроз в Москве (50 км в радиусе от опорной метеостанции) достигает 206,9 часа в год. Самыми опасными для жителей столицы являются май и июнь, на которые приходится 46,6 и 50,7 часа соответственно. Самыми сильными считаются грозы на холодных фронтах. Они усиливаются во второй половине дня, но ослабевают к утру. Гроза с градом считается опасной, если его диаметр превышает 20 мм.

Жара считается сильной, если термометр показывает максимальную температуру, установленную для региона. При этом аномалией называют ситуацию, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7 °C в течение пяти дней. В Москве самая известная температурная аномалия зафиксирована летом 2010 года, когда термометр показал +37,3°С.

Снегопад считается сильным, если за 12 часов выпало 6−19 мм осадков, очень сильным — если более 20 мм. При ветре до 7 м/с каждый миллиметр выпавшего снега «прибавляет» к сугробу 1 см (10 мм равно 10 см). В октябре 2016 года в Якутии метель шла около недели и побила рекорд, продержавшийся 30 лет. Однако за последние десять лет высота снежного покрова в России никогда не превышала 1,92 м.

При подготовке проекта использовались данные МЧС России и Росгидромета.

Елена Федотова.