Петербургский метрополитен проводит фотоконкурс для пассажиров
Жителям города предлагают сделать кадры, посвященные городской подземке.
Жителям города предлагают сделать кадры, посвященные городской подземке.
В петербургском метро объявили начало фотоконкурса для пассажиров. Информация о нем появилась на сайте подземки.
По условиям конкурса, снимки должны быть сделаны в метро и посвящены всему, что связано с подземкой. Организаторы ждут, что кадры будут оригинальными и необычными. Лучшие работы будут представлены на итоговой выставке в Интерактивном центре истории петербургского метрополитена, а их авторы получат призы, какие — не уточняется.
Конкурс под названием «Мой любимый вид транспорта — метро» проводится в преддверии Европейской недели мобильности.
Попробовать себя в искусстве фотографии могут все желающие. Отправлять свои работы можно по адресу электронной почты metroexkurs@mail.ru до 15 сентября.