Петербургский метрополитен проводит фотоконкурс для пассажиров

В петербургском метро объявили начало фотоконкурса для пассажиров. Информация о нем появилась на сайте подземки.

По условиям конкурса, снимки должны быть сделаны в метро и посвящены всему, что связано с подземкой. Организаторы ждут, что кадры будут оригинальными и необычными. Лучшие работы будут представлены на итоговой выставке в Интерактивном центре истории петербургского метрополитена, а их авторы получат призы, какие — не уточняется.