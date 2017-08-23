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17:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербургский метрополитен проводит фотоконкурс для пассажиров

Жителям города предлагают сделать кадры, посвященные городской подземке.

В петербургском метро объявили начало фотоконкурса для пассажиров. Информация о нем появилась на сайте подземки.

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По условиям конкурса, снимки должны быть сделаны в метро и посвящены всему, что связано с подземкой. Организаторы ждут, что кадры будут оригинальными и необычными. Лучшие работы будут представлены на итоговой выставке в Интерактивном центре истории петербургского метрополитена, а их авторы получат призы, какие — не уточняется.

Конкурс под названием «Мой любимый вид транспорта — метро» проводится в преддверии Европейской недели мобильности.

Попробовать себя в искусстве фотографии могут все желающие. Отправлять свои работы можно по адресу электронной почты metroexkurs@mail.ru до 15 сентября.

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