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17:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области открылся военно-технический форум «Армия-2017»

На полигоне Кадамовский, который расположен в Ростовской области недалеко от города Новочеркасск, открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017» Южного военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе штаба ЮВО.

Собравшиеся зрители увидели более 300 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, а также различные артиллерийские системы.

Также в ходе мероприятия были продемонстрированы элементы воздушного боя между вертолетами Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», а также бомбардировщиками, истребителями и штурмовиками 4-й армии ВВС и ПВО. Мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвали оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата его позиций. Также подразделения разведки войск специального назначения продемонстрировали свои боевые навыки.

Форум «Армия-2017» будет работать до 27 августа.

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