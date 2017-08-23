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17:37 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа

Противогриппозные вакцины уже поступили во все медицинские организации региона.

Источник: Аргументы и факты

В Нижегородской области стартовала прививочная кампания по вакцинации против гриппа, сообщает министерство здравоохранения региона.

Противогриппозные вакцины уже поступили во все медицинские организации региона. Это «Совигрипп» для вакцинации взрослых и отдельно «Совигрипп» для вакцинации детей и беременных женщин. Данные вакцины отечественного производства, являются поливалентными, т.е включают в себя два эпидемически актуальных штамма вируса А и один вируса В, они обеспечивают защиту от гриппа все возрастные группы населения. Вакцины прошли исследования на эффективность и безопасность, способны формировать высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые циркулируют в эпидемический сезон 2017−2018 годов.

Для иммунизации взрослого населения поступило 151 960 тысяч доз вакцины, детского населения и беременных женщин — 486 000 тысяч доз. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических учреждений Нижегородской области.

В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится следующим категориям населения: дети с 6-месячного возраста, учащиеся 1−11 классов, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, призывники, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица старше 60 лет.

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