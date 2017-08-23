В Нижегородской области началась прививочная кампания против гриппа

Противогриппозные вакцины уже поступили во все медицинские организации региона. Это «Совигрипп» для вакцинации взрослых и отдельно «Совигрипп» для вакцинации детей и беременных женщин. Данные вакцины отечественного производства, являются поливалентными, т.е включают в себя два эпидемически актуальных штамма вируса А и один вируса В, они обеспечивают защиту от гриппа все возрастные группы населения. Вакцины прошли исследования на эффективность и безопасность, способны формировать высокий специфический иммунитет против вирусов гриппа, которые циркулируют в эпидемический сезон 2017−2018 годов.