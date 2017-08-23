Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Никита Михалков заявил на заседании коллегии Минкультуры, что выходит из попечительского совета Фонда кино, поскольку его руководство ведет себя совершено безответственно:

Новый состав совета - это Византия. Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих.

По мнению Михалкова, решения в фонде теперь принимаются через телефонное право, а не так, как должны.

В разговоре с журналистами Михалков обвинил Тимакову в «латентной русофобии»: «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы». В качестве примера он назвал защиту ею «Ельцин-центра».

Михалков уточнил, что выводы о русофобии Тимаковой делает из личного общения с ней. Как подтверждение «неправильной» позиции Тимаковой по кино он вспомнил проект «Венские каникулы», но что конкретно не так с проектом, рассказывать не стал. «Венские каникулы» — проект компании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. Эта компания — один из лидеров, которых фонд финансирует в приоритетном порядке. «Венские каникулы» — история о побеге русского, немца и француза из лагеря военнопленных во время Второй мировой войны по сценарию Владимира Высоцкого. Попечительский совет фонда рассмотрел проект в июне, но отложил решение, предложив продюсерам доработать сценарий.

Государственный Фонд кино финансирует массовое коммерческое кино. Финальные решения по выбору фильмов принимает попечительский совет, куда входят чиновники, продюсеры и режиссеры. Несколько месяцев назад состав совета обновился и туда вошла Тимакова.