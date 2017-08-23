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17:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцы собрали деньги для выкупа медвежонка из бродячего цирка

Четвероногий малыш будет помещён в центр реабилитации «Велес».

Источник: AP 2017

Сутки понадобилась жителям Петербурга, Ленобласти и других регионов, чтобы спасти 7-месячнного медвежонка от верной гибели в бродячем цирке.

Несколько дней назад его заметили прикованным к фуре шапито на трассе Челябинск — Екатеринбург. У малыша был серьёзно травмирован глаз — как выяснилось позже его повредил пьяный дрессировщик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из жителей Челябинска выкупил медвежонка из цирка для того, чтобы отправить в петербургский центр помощи диким зверям «Велес».

В понедельник, 21 августа, руководитель центра Александр Федоров обратился к участникам группы ВК за финансовой помощью. Через день на выкуп медвежонка поступило 89 тысяч рублей — на 19 тысяч больше, чем требовалось.

«Сбор средств останавливаем! Сумма собрана! Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе средств и распространении информации!» — написал в соцсети Федоров.

Косолапый малыш уже готов к выезду в город на Неве. Вся необходимая документация на проведение карантинных мероприятий передана в государственные органы.

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