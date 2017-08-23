Петербуржцы собрали деньги для выкупа медвежонка из бродячего цирка
Четвероногий малыш будет помещён в центр реабилитации «Велес».
Четвероногий малыш будет помещён в центр реабилитации «Велес».
Сутки понадобилась жителям Петербурга, Ленобласти и других регионов, чтобы спасти 7-месячнного медвежонка от верной гибели в бродячем цирке.
Несколько дней назад его заметили прикованным к фуре шапито на трассе Челябинск — Екатеринбург. У малыша был серьёзно травмирован глаз — как выяснилось позже его повредил пьяный дрессировщик.
Один из жителей Челябинска выкупил медвежонка из цирка для того, чтобы отправить в петербургский центр помощи диким зверям «Велес».
В понедельник, 21 августа, руководитель центра Александр Федоров обратился к участникам группы ВК за финансовой помощью. Через день на выкуп медвежонка поступило 89 тысяч рублей — на 19 тысяч больше, чем требовалось.
«Сбор средств останавливаем! Сумма собрана! Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе средств и распространении информации!» — написал в соцсети Федоров.
Косолапый малыш уже готов к выезду в город на Неве. Вся необходимая документация на проведение карантинных мероприятий передана в государственные органы.