Петербуржцы собрали деньги для выкупа медвежонка из бродячего цирка

Источник: AP 2017

Сутки понадобилась жителям Петербурга, Ленобласти и других регионов, чтобы спасти 7-месячнного медвежонка от верной гибели в бродячем цирке.

Несколько дней назад его заметили прикованным к фуре шапито на трассе Челябинск — Екатеринбург. У малыша был серьёзно травмирован глаз — как выяснилось позже его повредил пьяный дрессировщик.

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Один из жителей Челябинска выкупил медвежонка из цирка для того, чтобы отправить в петербургский центр помощи диким зверям «Велес».

В понедельник, 21 августа, руководитель центра Александр Федоров обратился к участникам группы ВК за финансовой помощью. Через день на выкуп медвежонка поступило 89 тысяч рублей — на 19 тысяч больше, чем требовалось.

«Сбор средств останавливаем! Сумма собрана! Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе средств и распространении информации!» — написал в соцсети Федоров.