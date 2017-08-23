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17:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Доехать на «Кубанскую ярмарку» в Краснодаре будет проще

Четыре автобусных маршрута продлят в краевом центре на время работы аграрной выставки, которая пройдет с 20 по 24 сентября.

«Временный режим движения организован для удобства горожан и гостей краевого центра, которые приедут на выставку», — отметили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

Маршруты автобусов, которые проследуют до выставочного комплекса «Экспоград Юг», будут работать с 08:00 до 20:00.

Речь об автобусах под номерами:

№ 1, автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь».

№ 31, торговый комплекс «Лента», Восточный обход — мегацентр «Красная площадь».

№ 62, мегацентр «Красная площадь» — улица Трошева.

№ 75, Юбилейный микрорайон — мегацентр «Красная площадь».

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